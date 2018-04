Von Jan Millenet

Mannheim. So langsam neigen sich die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Fahrradjubiläum in Mannheim dem Ende zu. Doch zum Abschluss soll es bei "Monnem Bike" noch einmal so richtig krachen. Die Stadt Mannheim lädt dafür auf den Ehrenhof des Mannheimer Schlosses ein, wo am Samstagabend mit "Monnem Bike - die Show" ein großes Spektakel ansteht, wie die Organisatoren versprechen. Doch das ist noch nicht alles an diesem Tag.

Zuvor können Fahrradbegeisterte aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz bei der zweiten Radsternfahrt der Metropolregion Rhein-Neckar kräftig in die Pedale treten. Die Startpunkte zu den bis zu 50 Kilometer langen Touren befinden sich in Worms, Bensheim, Schwetzingen, Neustadt an der Weinstraße und Germersheim. Insgesamt stehen 15 Treffpunkte zur Verfügung, von denen aus sich die Radler der Sternfahrt anschließen können. Darunter Lampertheim, Hüttenfeld oder Viernheim auf hessischer, Ladenburg und Heidelberg auf baden-württembergischer beziehungsweise Haßloch, Speyer, Schifferstadt und Ludwigshafen auf pfälzischer Seite. Alle Teilnehmer treffen sich dann in Mannheim auf dem Alten Messplatz, bevor es gemeinsam in einer großen Abschlussparade durch die Quadrate zum Ehrenhof des Schlosses geht, wo Verpflegungsmöglichkeiten und ein kleines Unterhaltungsprogramm auf die Fahrradfahrer warten.

Die Ankunftszeit liegt bei etwa 17.30 Uhr, wenn alles planmäßig läuft. "Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt rund 13 Stundenkilometer", so Stefanie Reischmann von der städtischen Geschäftsstelle zu "Monnem Bike". Die Sternfahrt sei daher für jeden geeignet. Ab Heddesheim und Rheingönheim werden die Radler sogar von der Polizei begleitet. Während die Sternfahrt kostenlos ist, kostet "Monnem Bike - die Show" Eintritt.

Was die Show-Besucher erleben werden, weiß der Projektleiter Olaf Ginter der Heidelberger Eventagentur Proevent: "Wir wollen das ganze vergangene Festjahr noch einmal in der Show zeigen und die Geschichte von Drais bis zum modernen Bike erzählen", sagte er. Dabei wird quasi der gesamte Schlosshof zur Open-Air-Bühne, in der sich unter anderem historische Straßenszenen abspielen, Fahrradakrobaten und Balance-Artisten auftreten und Tanzperformances aufgeführt werden. "Auf der Bühne stehen mehr als 100 professionelle Akteure und Laiendarsteller, im Hintergrund wirken mehr als 300 Personen mit", so Ginter. Begleitet wird die Show in drei Akten von eigens dafür komponierter Musik. Die Schlosskulisse fließt vollflächig medial bespielt ebenfalls ins Bühnenbild mit ein.

"Die Stadt Mannheim nahm das Radjubiläum auch zum Anlass, den Radverkehr zu fördern", so Bürgermeister Lothar Quast. Und dabei setze die Verwaltung auf Nachhaltigkeit: "Wir werden auch in den kommenden Jahren 15 Euro pro Einwohner und Jahr in den Radverkehr investieren", sagte Quast. Doch mit Blick auf den Samstag meinte er: "Jetzt steht erst noch einmal das Feiern im Vordergrund." Das Rahmenprogramm vor dem Schloss ist frei zugänglich und beginnt um 16.30 Uhr. Einlass zu "Monnem Bike - die Show" ist um 19 Uhr, Beginn um 20.45 Uhr.

Info: Weiteres unter www.monnem-bike.de. Hier auch die Startzeiten an den Treffpunkten der Sternfahrt und zusätzliche Informationen zu "Monnem Bike - die Show".