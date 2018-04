Mannheim. (pol/mare) Ein 51-jähriger Mann aus Heidelberg befuhr am Sonntagabend, gegen 19.35 Uhr, mit seinem schwarzen Audi A3 zunächst die BAB 6 aus südlicher Richtung kommend. Am Autobahnkreuz Mannheim wechselte er auf die BAB 656 in Richtung AS Mannheim-Neckarau. Auf der Parallelfahrbahn der BAB 656, kurz vor dem Beschleunigungsstreifen, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden weißen Citroen Jumper eines 36-Jährigen aus Hockenheim.

In der Folge kam der Audi ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite im Grünstreifen liegen. Die 33-jährige Beifahrerin sowie ihr 3-jähriger Sohn wurden hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ihre 8-jährige Tochter wie auch der Fahrer blieben unverletzt. Ebenfalls unverletzt blieb der Citroenfahrer und dessen 22-jähriger Beifahrer. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.