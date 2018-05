Mannheim. (pol/mare) Gegen 12 Uhr kam es auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Pkw. Das teilt die Polizei mit.

Vermutlich übersah der 61-jährige Fahrer eines Tanklasters beim Spurwechsel den im toten Winkel fahrenden Honda Civic einer vierköpfigen Familie aus dem Raum Kaiserslautern. Das Schwerfahrzeug erfasste den Pkw hinten rechts drehte ihn so, dass er vor den Laster geriet, nach rechts geschleudert wurde und schließlich in die rechte Leitplanke prallte.

Neben dem 26-jährigen Fahrer wurden auch dessen Mitfahrerin und die beiden hinten im Auto sitzenden Kinder leicht verletzt.

Ein Rettungshubschrauber kam lediglich zum Einsatz, um vorsorglich einen weiteren Notarzt zum Unfallort zu bringen. Nach dem Start des Helikopters blieb die rechte Spur der Fernstraße noch bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.

Der Verkehr staute sich auf bis zu fünf Kilometern Länge. An dem betroffenen Pkw entstand Totalschaden, den Sachschaden am Laster beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. Das Autobahnpolizeirevier in Mannheim-Seckenheim ermittelt.

Update: 25. Mai 2018, 15.20 Uhr