Von Marco Partner

Mannheim. City-Besuchern ist es am Ende ihrer Shopping-Tour vielleicht schon aufgefallen: In einigen Parkhäusern Mannheims wurden die Preise erhöht. Teilweise wurde nur leicht aufgestockt, wie in U 2 (10 Cent) und D 5 (20 Cent), in der Tiefgarage (TG) "Kunsthalle" am Wasserturm sowie im Parkhaus N 1/N 2 verlangt der Kassenautomat nun aber 50 Cent mehr pro Stunde. Grund für das Drehen an den Gebührenschrauben sind Maler- und Sanierungsarbeiten sowie technische Aufrüstungen, wie die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) auf Nachfrage mitteilen.

"Ein Parkhaus muss verkehrssicher sein, dementsprechend muss man auch immer wieder sanieren. Aber wir haben die Preise über einen langen Zeitrahmen sehr stabil gehalten", ist dem kaufmännischen Leiter Markus Olschewski wichtig zu betonen. Jährlich werden knapp eine Millionen Euro in den Unterhalt der zum Großteil in den 1960er bis 80er Jahren erbauten Parkhäuser investiert. Meist, ohne die Kosten dabei auf die Kunden umzuschlagen. Doch diesmal schien eine preisliche Erhöhung unumgänglich. "In den letzten zwei Jahren sind wir bei Gesamtkosten von knapp zwei Millionen Euro angekommen. Vor allem die Sanierung in N 2 war sehr teuer, aber nicht zu vermeiden. Die Stahl- und Eisenmatten waren durch Regen, Schnee und Streusalz schon ganz zerfressen", erklärt Olschewski.

Allein eine Million Euro mussten für die N 2-Generalüberholung in die Hand genommen werden. In der TG "Kunsthalle" wurde zudem ein neuer Brandmelder eingebaut, in U 2 und D 5 wurden lediglich Malerarbeiten durchgeführt. Hinzu kam eine neue optische und energiesparende Aufwertung durch eine LED-Beleuchtung. 27 Parkhäuser und Tiefgaragen betreut die MBP insgesamt, doch nach dem Gießkannenprinzip möchte man bei dem Gebührenanstieg nicht verfahren. "Wir setzten schon lange auf eine differenzierte Erhöhung statt pauschal alle Parkhäuser um 10 Cent zu erhöhen", verrät Olschewski.

Die letzten Gebührenerhöhungen gab es 2016 in C 1, dem 1965 erbauten und somit ältesten Parkhaus der städtischen Tochter. Dort wurde zwecks Barrierefreiheit ein Aufzugschacht eingebaut und der Stundentarif somit leicht erhöht. Zuvor gab es im Jahr 2007 letztmalig einen Preisanstieg. Aber einfach nur teurer wird das Parken für die mobilen Quadrate-Besucher nur bedingt. Da die Gebühren bei dieser Gelegenheit gleich neu gestaffelt wurden, gibt es mitunter auch Preissenkungen für Langzeitparker. In der TG "Kunsthalle" zumindest liegt der Tageshöchstsatz nun bei 12 statt wie bisher bei 15 Euro.

Ein Blick auf das unabhängige Parkhaus-Portal "parkopedia" verrät, dass die Häuser der MBP im Vergleich mit den privaten Parkhausbetreibern trotz Tarifausstockung weiterhin im unteren bis mittleren Preissegment rangieren. Und auch im Städtevergleich schneidet die Quadratestadt weiterhin relativ günstig ab. Beim Besuch der Heidelberger Altstadt müssen Parkhausgänger meist tiefer in die Tasche greifen. Dort liegen die Gebühren zwischen 1,50 und 3 Euro pro Stunde.

Info: Im Parkhaus N 1/N 2 sowie der Tiefgarage Kunsthalle betragen die Gebühren pro Stunde jetzt 2 Euro, in den Häusern D 5 und U 2 wurde auf 1,40 Euro erhöht. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.parken-mannheim.de sowie www.parkopedia.de.