Von Alexander Albrecht

Der 16. Dezember 2013 hätte ein guter Tag für Mannheim sein können. In Berlin setzten die Parteichefs ihre Unterschriften unter den schwarz-roten Koalitionsvertrag. Darin heißt es: "Besonders von Armutsmigration betroffene Kommunen sollen zeitnah die Möglichkeit erhalten, bestehende beziehungsweise weiterzuentwickelnde Förderprogramme stärker als bisher zu nutzen." Zeitnah, wohlgemerkt. Inzwischen schreiben wir Juni - und von den in Aussicht gestellten Bundesgeldern ist noch kein Cent in der Quadratestadt angekommen. "Wir brauchen die Mittel aber dringend, um Integration betreiben zu können", klagt der Erste Bürgermeister Christian Specht im RNZ-Gespräch.

Mannheim ist besonders beliebt bei Migranten aus Südosteuropa. Ende März waren hier rund 7300 Bulgaren und Rumänen gemeldet - Tendenz steigend. Die tatsächliche Zahl dürfte nach Informationen der Stadt heute schon bei 10.000 liegen. Warum Mannheim? Specht nennt vier Gründe: Vor sechs Jahren seien zunächst viele türkischsprachige Bulgaren eingereist, die sich zu der großen türkischen Gemeinde in Mannheim hingezogen fühlten. Zweitens gäbe es in der Metropolregion viele Jobs - auch für ungelernte Arbeitskräfte. Zwei Drittel der Bulgaren und etwa die Hälfte der Rumänen haben keinen Schulabschluss.

Es handele sich drittens oft um Menschen, die einst als Erntehelfer nach Deutschland kamen und nun - anstatt (ohne Perspektiven) in ihre Herkunftsländer zurückzukehren - auf eine weitere Beschäftigung in anderen Bereichen hofften und deshalb geblieben sind. Schließlich biete Mannheim ein offenes und tolerantes Klima. "Wir haben seit 400 Jahren Erfahrung mit Migration", sagt der Erste Bürgermeister.

Deshalb hat die Stadt beim Zuzug aus Südosteuropa auch "nicht die Augen und Ohren zugemacht" (Specht), sondern einen Integrationsfonds mit einem Volumen von 600.000 Euro aufgelegt. Knapp 30 Projekte werden derzeit mit dem Programm gefördert. Zwei extra eingestellte bulgarische Integrationslotsen helfen ihren Landsleuten im deutschen Bürokratiedschungel, begleiten sie auf Ämter und füllen Papiere aus. Daneben fördert die Stadt die Schulsozialarbeit, den Erwerb der deutschen Sprache und unterstützt Menschen ohne Krankenversicherung, die sich kostenlos impfen lassen können.

Die Arbeitsgruppe Südosteuropa mit Vertretern der Polizei, des Zolls und der Ordnungsbehörden hat es sich zudem zur Aufgabe gemacht, kriminelle Strukturen einzudämmen, gerade in der Schattenwirtschaft. Mit Erfolg. "Dank unserer Kontrollen melden sich heute deutlich weniger dieser Scheinselbstständigen als Trockenbauer, Verpacker oder Fliesenleger an", berichtet Specht. Sie wichen auf andere Standorte aus, weshalb das Problem jetzt auch an der Bergstraße, in der Pfalz oder im Neckartal auftauche.

Die Angebote des Integrationsfonds werden von immer mehr Südosteuropäern angenommen. Doch ohne Hilfe aus Berlin fühlt sich die Stadt Mannheim allmählich überfordert. Ein Staatssekretärsausschuss hat den besonders von der Armutsmigration betroffenen Kommunen im März eine Unterstützung von 200 Millionen Euro zugesagt. Der Zwischenbericht des Gremiums bleibt jedoch vage und es ist unklar, welche Mittel den Städten konkret zustehen. "Erst bis zur Sommerpause sollen die Bedingungen dafür feststehen", sagt Specht.

Die Finanzhilfen würden jedenfalls nicht mit der Gießkanne, sondern nur für konkrete Vorhaben verteilt, hieß es im Ausschuss. Genau darin sieht Specht ein Problem. Denn das federführende Bundesbauministerium verlange für die Auszahlung der Unterstützungsleistungen bislang "städtebauliche Anknüpfungspunkte". Mannheim brauche aber das Geld nicht etwa zum Bau einer Kita für rumänische Kinder, sondern um seine bestehenden Integrationsprogramme fortsetzen und ausbauen zu können. Der Kämmerer Specht hofft auch auf die EU. Sie soll Mittel, die für Bulgarien und Rumänien reserviert sind, aber nicht abgerufen werden, Kommunen wie Mannheim zur Verfügung stellen.

Denn der Druck wächst. Die Fakten: 180 Zuzügler aus Südosteuropa zählt die Quadratestadt seit 1. Januar durchschnittlich im Monat. 2013 hatten etwa 400 Familien aus Bulgarien und Rumänien Sozialleistungen bezogen, wodurch Kosten in Höhe von knapp zwei Millionen Euro entstanden sind. In diesem Jahr rechnet die Verwaltung mit bis zu 2000 neuen Antragsstellern, was Mehrausgaben im Haushalt von acht bis zwölf Millionen Euro verursachen könnte. "Das heißt jedoch nicht, dass es Menschen sind, die nur herkommen, um sich in die soziale Hängematte zu legen", so Specht. Viele seien keine Arbeitslosen, sondern wollten aufstocken: Sie hätten zwar Jobs, verdienten aber nicht genug, um damit ihre Familien zu ernähren.

Bis Ende März wurden in Mannheim 800 neue Anträge bezüglich Leistungen zum Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft für über 2000 Personen gestellt, davon waren 500 von Südosteuropäern. Seit Januar gilt auch für Rumänen und Bulgaren die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, sie können also in Deutschland regulär beschäftigt werden. Strittig ist, ob ihnen auch Hartz-IV-Leistungen zustehen. Nicht nur die Stadt Mannheim wartet ungeduldig auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Der Generalanwalt Melchior Wathelet ist der Ansicht, Deutschland könne die Unterstützung verwehren, wenn EU-Bürger ausschließlich einreisten, um Sozialhilfe zu beziehen. Bis zur Entscheidung besteht Rechtsunsicherheit. In der Regel werden die Anträge vom Mannheimer Jobcenter dennoch gewährt - unter Vorbehalt. Denn die Leistungsempfänger sind oft in einer sozialen Notlage. In Zukunft wird die Bewilligungsquote schon deshalb steigen, weil immer mehr EU-Bürger ein Daueraufenthaltsrecht (nach fünf Jahren) und einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch erwerben.

Oft sind Bulgaren und Rumänen nicht nur arm dran, sondern hausen - meist in den Multikultistadtteilen Neckarstadt-West oder Jungbusch - in seit Jahren nicht mehr renovierten Schrottimmobilien auf engstem Raum und in erbärmlichen Verhältnissen. Abgezockt werden sie von skrupellosen Hausbesitzern, die bis zu 200 Euro monatlich fordern - pro Matratze. "Doch sogar das ist ihnen lieber, als in ihre Heimat zurückzugehen", weiß Specht. "Sie wollen eine Perspektive haben für sich und ihre Familien." In den vergangenen Monaten hat die Stadt manche dieser Gebäude aufgekauft, Nutzungsuntersagungen ausgesprochen oder zumindest Auflagen für Fluchtwege und Brandschutz gefordert.

Und wie viel Geld wünscht sich Specht? "1000 Euro pro Zuwanderer pro Jahr. Mit dem Geld könnten wir arbeiten", sagt er. Schiebt jedoch gleich mit einer gewissen Ernüchterung in der Stimme nach: "Wir sind da illusionsfrei."