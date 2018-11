Tilo Bender steht vor dem neuen Zelt des Kinder- und Jugendzirkus Paletti, in dem schon erste Aufführungen stattgefunden haben und am Wochenende stattfinden. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Das rot-gelbe Zelt des Kinder- und Jugendzirkus Paletti ist schon von der Ferne gut sichtbar. Das dauerhaft aufgestellte Zirkuszelt wird das Herzstück des mit über tausend Quadratmetern bundesweit größten Trainingszentrums für einen Kinder- und Jugendzirkus sein. Auf dem Gelände des Sportparks Pfeifferswörth hat der Zirkus nun eine neue und vor allem feste Heimat gefunden.

"Das ist was Einmaliges in Deutschland." Tilo Bender, Zirkuspädagoge und, wenn man so will, Direktor, ist stolz auf das neue Gelände im Stadtteil Wohlgelegen, vor allem aber auf das neue Zelt, das eine Firma dem Verein gespendet hat. Ja, der Zirkus Paletti ist ein Sportverein, auch wenn dort nicht etwa Fußball oder Tennis gespielt wird. "Die Kinder lernen hier alles, was zum Zirkus dazugehört", so Bender. Jonglieren, Einrad fahren, Trapezkunst, Artistik oder Kugelbalancieren, zählt er auf. Doch Bender lenkt gleich ein: "Wir wollen die Kinder nicht in eine berufliche Richtung drängen oder sie zu Zirkusartisten ausbilden. Hier steht der sportliche Aspekt im Vordergrund."

Und der Sport scheint in Kombination mit der Zirkusluft bestens anzukommen. Mehr als 500 Kinder betreut das Paletti-Team über das Jahr verteilt. 1997, als der Kinderzirkus gegründet wurde, waren es gerade einmal 30 junge Menschen. Dabei gibt es eine feste Ensemblegruppe aus Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich zweimal wöchentlich trifft und auftritt. Zudem gibt es Kursgruppen, die von denjenigen gebildet werden, die sich für eine einjährige Mitgliedschaft entschieden haben. Auch sie treten, allerdings im kleineren Rahmen, vor Publikum - Eltern, Verwandte, Bekannte - auf. Das Ensemble, das laut Bender schon sehr professionell ist, zeigt sich ab sofort der breiten Masse. Rund 500 Zuschauer passen in das neue Zelt.

Das 26-köpfige Trainerteam, das die Akrobaten ab vier Jahren betreut, besteht aus gelernten Zirkuspädagogen, Theaterpädagogen sowie einem professionellen Artisten, der weltweit unterwegs ist. Auf Professionalität bei den Betreuern legt der Zirkus Wert: "Damit es keine Unfälle gibt", so Gründungsmitglied Bender. Auch Kinder unter vier Jahren sollen künftig die Möglichkeit bekommen, Zirkusluft zu schnuppern. Gemeinsam mit den Eltern können sie sich zu Zirkusmusik bewegen und erste Akrobatikübungen machen. "Das wird wahrscheinlich der stärkste Bereich", glaubt der 38-Jährige, der selbst Vater ist.

Bei den Größeren sind Kinder im Grundschulalter am stärksten vertreten, so Bender. Der älteste Vereinsakrobat ist 26. Haben sie sich für zwei Disziplinen entschieden, geht es ans Trainieren. "Wir machen den Kindern keinen Leistungsdruck", erklärt er und lacht: "Den machen sie sich selbst, weil sie eine gute Show abliefern wollen." Diese besteht aus einer gespielten Geschichte, in die die Akrobatik eingebettet ist. "Die Geschichten werden bei uns entwickelt. Das bedeutet, dass dadurch auch die Kreativität herausgekitzelt wird." Das Schauspiel und das Auftreten vor Publikum haben einen positiven Nebeneffekt: Die Kinder bekommen Selbstbewusstsein und lernen, sich zu präsentieren.

Bei den Auftritten, die ersten sind bereits erfolgreich über die Bühne gegangen, konnten und können Besucher das neue Gelände und Paletti kennenlernen. Denn das Zirkuszentrum ist noch nicht ganz fertig. Zwei Trainingshallen, ein Seminar- und ein Gymnastikraum sowie Werkstatt und Lager entstehen noch. "Wir hoffen, dass wir nächsten Sommer fertig sind", sagt Bender. Zurzeit verteilt sich der gemeinnützige Verein, der auch Projekte in Schulen und Kindergärten in der gesamten Region hat oder Ferienkurse und Zirkus-AGs anbietet, nämlich noch auf zehn verschiedene Standorte. Doch damit ist zum Glück bald Schluss.

Fi Info: Am Samstag, 15. November, um 19 Uhr, und am Sonntag, 16. November, um 11 und 15.30 Uhr, zeigt der Zirkus Paletti, Im Pfeifferswörth 28, die Show "Glasklar" für Kinder ab sieben Jahre. Das Abendprogramm "Büromanie" läuft am Freitag, 14. November, ab 20 Uhr. Karten gibt es unter www.zirkus-paletti.de.