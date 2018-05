Von Gerhard Bühler

Die Stadt Mannheim treibt die Entwicklung des ehemaligen Vögele-Geländes an der Neckarauer Straße mit Hochdruck voran. Hauptgrund für die große Eile ist die notwendige Verlegung der Hauptfeuerwache, an deren jetzigem Standort in Lindenhof der Baudienstleister Bilfinger seine neue Konzernzentrale errichten will. Diese ist momentan noch in der Augustaanlage zu Hause.

Mit Jahresbeginn 2018 soll die neue Bilfinger-Firmenzentrale schon bezugsfertig sein. Das international tätige Unternehmen hat dafür das 4400 Quadratmeter große Baugrundstück direkt am Zugang des Hauptbahnhofs erworben. Die Vorteile der direkten Anbindung an die Bahn, das moderne Umfeld und die repräsentative und werbewirksame Lage waren für den Konzern ausschlaggebend für die Standortwahl.

Allerdings muss dafür die Feuerwache Mitte weichen und wird dafür in einen Neubau auf das ehemalige Vögele-Gelände umziehen. Der Bebauungsplanentwurf für das Areal liegt nun zum Beschluss dem Gemeinderat vor und wird nächste Woche im Ausschuss für Umwelt und Technik beraten.

Vorgesehen ist das Inkrafttreten des neuen Bebauungsplans schon im Sommer 2014, gleich danach sollen die Baugenehmigung und der Baubeginn für die neue Feuerwache folgen. Denn damit die Feuerwehr überhaupt umziehen kann und eine teure Zwischenlösung vermieden wird, muss der Neubau der Fahrzeughalle auf Vögele-Gelände schon im Mai 2016 fertig sein.

Nachdem sich dieses Gelände als bester Alternativstandort für die Feuerwache Mitte herausschälte, hatte die Stadt dem Eigentümer und Trierer Projektentwicklungsunternehmen Triwo die südliche Hälfte des Geländes abgekauft. Angrenzend an die Neckarauer- und Fabrikstationsstraße soll hier auf 2,1 Hektar Fläche die neue Feuerwache entstehen.

Der Zeitplan ist äußerst ambitioniert. Eine Schwierigkeit bildet an dieser Stelle die Verkehrsanbindung, insbesondere das schnelle Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge auf die stark befahrene Neckarauer Straße. Die Planungen sehen neben der Ausfahrt auf die Neckarauer Straße und Fabrikstationsstraße im hinteren Teil des Areals entlang der Bahngleise eine weitere neue Umgehungsstraße vor, die mit eigenem Zugang zur Südtangente das schnelle Ausfahren der Wehren in Richtung Ludwigshafen/Innenstadt ermöglicht.

Für diese Erschließungsmaßnahmen werden die Stadt laut Vorlage 8,2 Millionen Euro veranschlagt. Für die neue Feuerwache, die neben einer Fahrzeughalle auch Räume für Wachdienst, Verwaltung, Leitstelle, Werkstätten und Freiwillige Feuerwehr umfasst, wird in einer ersten groben Schätzung mit Kosten von 35 Millionen Euro gerechnet.

Auf den übrigen ehemaligen Vögele-Flächen soll nach den Plänen der Triwo AG ein "Bildungscampus" entstehen. Die vorhandenen Vögele-Verwaltungsgebäude, darunter auch zwei 100 Jahre alte, denkmalgeschützte Bauten, bleiben erhalten und werden saniert. Neben der privaten Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) hat sich im Frühjahr 2011 die "Merkurakademie" mit einem privaten Ganztags-Wirtschaftsgymnasium niedergelassen.