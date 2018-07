Martina Spang will Katzenhaltern in Mannheim den Urlaub erleichtern. Foto: vaf

Von Sabine Hebbelmann

Vor acht Jahren ist es passiert. Martina Spang aus Frankenthal ist auf die Katze gekommen. Die Frau mit dem burschikosen Kurzhaarschnitt liebt Tiere. Weil sie Vollzeit berufstätig ist, kam ein Hund kam für sie nicht in Frage. "Ich wollte einem armen Tier ein Heim geben und habe beim Verein "Katzen in Not" nachgefragt", erzählt sie. Seitdem teilt sie ihr Zuhause mit zwei Katzen: Moritz und Pussy.

Das ging wunderbar, bis sie Anfang des Jahres krank wurde und ins Krankenhaus musste. Zum Glück hatte sie hilfsbereite Nachbarn, die sich um das Katzenpärchen kümmerten. Doch was, wenn sie die nicht gehabt hätte? Die 54-Jährige kam ins Grübeln. Beim Suchen im Internet traf sie auf den gemeinnützigen Verein "Freundeskreis Katze und Mensch e.V.", deren Mitglieder vor allem das gegenseitige Catsitting organisieren.

Den Verein gibt es schon seit fast 20 Jahren. Rund 6200 Mitglieder in mehr als 130 regionalen Gruppen in Deutschland nutzen die Möglichkeit, ihre Katze während des Urlaubs oder anderer Abwesenheiten gut betreut zu wissen. Denn die ortstreuen Tiere verreisen nicht gerne und bleiben am liebsten in ihrer vertrauten Umgebung. "Tierheim ist der pure Stress für sie", weiß Martina Spang.

Im Raum Mannheim gab es bisher noch keine "Katzenfreunde". Daher hat sich Martina Spang kurzerhand entschlossen, eine neue Gruppe auf den Weg zu bringen. Angesprochen fühlen dürfen sich alle, deren Postleitzahl mit 67 oder 68 beginnt. Das Einzugsgebiet ist groß und der wechselseitige Service funktioniert nur dann gut, wenn Viele mitmachen und sich die Leute bequem erreichen können.

Ziel und Zweck des Vereins sind so zusammengefasst: "Betreust Du meine Katze, betreue ich Deine Katze!" Bei Bedarf kommt zweimal täglich ein Mitglied in die Wohnung und versorgt das Tier mit Futter, Wasser und Streicheleinheiten. Je nachdem, was vereinbart wurde, werden auch Blumen gegossen und der Briefkasten geleert.

Über die Mitgliedsbeiträge hinaus ist diese Betreuung kostenlos. Die Einnahmen werden für die Heilbehandlung, Fütterung und Kastration herrenloser Tiere verwendet, um den unkontrollierten Katzennachwuchs in Städten und Gemeinden einzudämmen. Regulierend wirkt ein Punktesystem: Wer ein fremdes Tier versorgt, erhält für jeden Tag einen Punkt; dem anderen Mitglied wird dafür einer abgezogen.

Der Kaufmännischen Angestellten ist es wichtig, dass sie den Menschen vertraut, die sie in ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung lässt. Ihrer Ansicht nach sollte es in der Gruppe nicht anonym zugehen, vielmehr sollten sich die Mitglieder kennen. Daher will sie künftig monatlich einen Stammtisch organisieren. Bisher besteht die Gruppe noch aus nicht mehr als fünf Mitgliedern, doch das soll sich bald ändern.

Info: Anmeldungen bei Martina Spang, unter 06233-8891830 und per E-Mail an mannheim@katzenfreunde.de.