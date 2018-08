Von Harald Berlinghof

Stiefmütterchen, wohin man blickt. Tulpen, Begonien - alle in Rot oder Rosa. Das Freiluft-Wohnzimmer der Mannheimer rund um den Wasserturm verwandelt sich jedes Frühjahr in ein Blumenparadies. Die Planungen dafür beginnen stets ein rundes Jahr vorher, wenn in der Stadtgärtnerei das Pflanzenkonzept für den kommenden Frühling erarbeitet wird.

Rund eine halbe Million Zierpflanzen mit 80 bis 85 verschiedenen Arten produziert die Stadtgärtnerei mit fünf Gärtnern und fünf Auszubildenden in 20 energetisch sanierten Gewächshäusern. Und die wollen an Ort und Stelle gebracht sein. Das allerdings übernehmen rund 130 städtische Mitarbeiter des Grünflächenamtes. Ein Teil der Sisyphusarbeit wird auch an externe Gartenbaubetriebe vergeben.

Doch auch, wenn im Frühjahr mit dem Anpflanzen und Aufblühen der bunten Tulpen, Stiefmütterchen oder auch Begonien die am meisten beachtete Arbeit der Gärtner ansteht: "Die Gärtner erwachen im Frühling nicht aus dem Winterschlaf", betont Markus Roeingh, Fachbereichsleiter Grünflächen und Umwelt bei der Stadt Mannheim.

Selbst, wenn das vielleicht von vielen Mitbürgern so wahrgenommen wird, aber in der dunklen Jahreszeit müssen bis zum Beginn der Vogelbrut Ende Februar etwa 80 000 Bäume im Mannheimer Stadtgebiet zurückgeschnitten werden, zahllose Büsche kommen auf den rund 800 Hektar öffentlicher Grünflächen noch hinzu. Ausbesserungsarbeiten an Wegen und beschädigten Grünflächen müssen erledigt werden. "Wenn der Weihnachtsmarkt abgebaut wird, dann muss an bestimmten Stellen neuer Rollrasen aufgebracht werden", erläutert Thomas Möllenberg, seit 2009 Leiter der Mannheimer Stadtgärtnerei.

Die Stiefmütterchen stehen inzwischen in voller Blüte. Im vergangenen September wurden sie im Gewächshaus ausgesät. Jetzt, etwa ein halbes Jahr später, sollen sie die Anlage um den Wasserturm oder den Paradeplatz, die beide "Pflegestufe 1" genießen, verschönern. Mittlerweile sind sie alle an ihren vorgesehenen Stellen eingepflanzt. Pflegestufe 1 kann man schon allein deshalb in der Quadratestadt nicht allen Grünflächen zukommen lassen, weil das zu teuer wäre, erklärt Möllenberg. So macht man aus der Not eine Tugend und begrünt so manche Fläche stark extensiv mit sogenannten Präriestauden, die das extreme städtische Klima mit hohen Temperaturen und eventuell auch einer längeren Trockenphase ohne zusätzliches Wässern gut überstehen. Eine dieser Flächen, der man die Bezeichnung "Silbersommer" gegeben hat, befindet sich im Bereich des Mannheimer Kunstvereins.

Tulpen sind empfindlich und wankelmütig. "Die blühen im ersten Jahr sehr gut, im zweiten dann schon häufig nicht mehr. Das liegt an der Behandlung der Zwiebeln bei den Großverkäufern", so Möllenberg. Die im zeitigen Frühjahr dominanten Narzissen dagegen sind langlebig und unempfindlich. "Die vermehren sich sogar von selbst", sagt Möllenberg. Am Planetarium blühen sie seit mehr als zehn Jahren immer wieder. Auch die zahlreichen Kaninchen stören hier nicht. "Narzissen schmecken denen nicht", so Möllenberg. Und hat man eine reine Grünfläche zur Verfügung, dann ist mit einem Tuff Narzissen am schnellsten ein Blickfang gebildet.

Wildblumen als naturnahe Anpflanzung, auch für Insekten, sind im Kommen. Aber auch da geht nicht alles von selbst. Unempfindlich, pflegeleicht und trotzdem gut aussehend, am besten auch noch eingeschränkt trittfest - das sind die Kriterien, die bei Blühpflanzen im öffentlichen Grün gefragt sind. "Schwierige Pflanzen sind für uns kein Thema", meint der Stadtgärtner.