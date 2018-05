dut. Wo sich vor mehr als einem Jahr die US-Amerikaner verabschiedet haben und 2023 die Buga stattfinden soll, herrscht derzeit gähnende Leere. In der US-Kaserne Spinelli zwischen den Stadtteilen Käfertal und Feudenheim waren einst Hunderte US-Soldaten untergebracht.

Warum also nicht die leer stehenden Gebäude Flüchtlingen zur Verfügung stellen? Das hat sich die Feudenheimer Bürgerinitiative "Gestaltet Spinelli" gedacht und einen "offenen Brief" an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und OB Peter Kurz verfasst. Darin schlägt die Initiative vor, in der Kaserne am Wingertsbuckel Flüchtlinge unterzubringen "Die verzweifelten und oft traumatisierten Menschen müssen so bald wie möglich menschenwürdig untergebracht werden", heißt es in dem Schreiben. Die Wohnungen der Kaserne seien "mit Küche und Nasszelle ausgestattet, in sehr gutem Zustand" und "geeignet, um Flüchtlingen eine menschenwürdige Unterkunft zu bieten", schreiben die Sprecher der Initiative, Britta Gedanitz und Hans-Jürgen Hiemenz.

Das Areal, das in den 1930er Jahren als Pionierkaserne der Wehrmacht erbaut wurde, nutzte die US-Armee überwiegend für ihre Logistik. Ende Januar 2014 übergab sie das Gelände an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Auf der Seite der Bima heißt es, dass man "kommunalen und staatlichen Einrichtungen rasch und unbürokratisch Hilfestellung bei der Suche nach Objekten zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen" biete.

Die Stadt will Spinelli teils für die Buga 2023, teils für Wohnbebauung nutzen. Auch die Initiative hat konkrete Vorstellungen, wie Spinelli einmal aussehen soll. Und erarbeitete ein Konzept für ein "Lebendiges Quartier", in dem einmal Jung und Alt wohnen sollen, inklusive Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten.

Die Initiative sei aber bereit, diese Pläne zurückstellen, um den Flüchtlingen geeigneten Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Zuversichtlich sei man auch, dass "der überwiegende Teil der Bevölkerung, insbesondere der angrenzenden Stadtteile Feudenheim und Käfertal, die Flüchtlinge willkommen heißen" würde. Die Initiative sicherte auch ehrenamtliches Engagement zu.

Die Stadt erklärte auf Anfrage, dass man sich derzeit mit der Prüfung aller Unterbringungsmöglichkeiten befasse.