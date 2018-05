Von Volker Endres

"Arnold & Lang - Herxheim am Berg" - so steht es auf den Kapuzinerplanken gleich im zweiten Zelt auf der Gastronomiemesse "Wein und Genuss". Das stimmt natürlich, denn ihre Weine bauen Isabell und Michael Lang gemeinsam mit Roger Arnold an der Weinstraße an. Allerdings steht nicht auf dem Hinweisschild, dass es sich bei dem Unternehmerehepaar und dem Winzer um drei waschechte Mannheimer handelt. Sie sind damit die einzigen Mannheimer Winzer auf dem Weinfest.

In Ludwigshafen auf der Parkinsel nahm die ungewöhnliche Geschichte ihren Anfang. Hier trafen sich im Jahr 2009 Michael Lang und Roger Arnold beim Festival des Deutschen Films, kamen miteinander ins Gespräch und Arnold erzählte von seiner Leidenschaft. Schließlich hatte der 44-jährige Verwaltungswirt neun Jahre zuvor seine Leidenschaft für den Rebensaft entdeckt, den Job gekündigt und stattdessen eine Ausbildung zum Winzer begonnen, die ihn unter anderem auf die Weingüter Ökonomierat in Siebeldingen, zum Weingut Schneider in Ellerstadt oder nach Österreich und Südafrika führte.

Damit erfüllte er sich den Traum, den der Unternehmer Lang trotz seiner erfolgreichen Medizintechnikfirma schon länger hegte. Gemeinsam beschlossen die beiden, in die Weinproduktion einzusteigen. Bis es jedoch so weit war, sollte es noch ein bisschen dauern.

Lang verlor die Idee nicht aus den Augen, schlug sofort zu, als ihm das denkmalgeschützte Gutshaus in Herxheim angeboten wurde. "Mein Mann lebt gerne seine Träume", lacht Ehefrau Isabell.

Doch zunächst einmal waren die angehenden Winzer erst einmal als Bauarbeiter gefragt, machten aus dem heruntergekommenen Gebäude aus dem Jahr 1755 in gut 24 Monaten wieder ein Schmuckstück im Ortskern. 2011 pachteten die drei die ersten Rebenflächen, produzierten den ersten Wein. "Weil wir aber noch nicht als Weingut eingetragen waren, konnten wir den noch nicht vermarkten. Erst vor zwei Jahren schlug dann die Stunde der Marke "Arnold & Lang". Unser erster eigener Jahrgang", berichten Isabell Lang und Roger Arnold auf dem Weinfest stolz und erklären auch die Arbeitsteilung: "Ich bin für die Weine verantwortlich, Isabell und Michael machen alles andere."

Die Vermarktung zum Beispiel. Und das mit Erfolg, wie nicht nur die Teilnahme an "Wein und Genuss" zeigt, sondern auch der Kundenstamm des kleinen Weinguts. Das Restaurant Marly im "Speicher 7" gehört ebenso dazu, wie Münchens Edeldiskothek "P1", für die die Mannheimer sogar eine eigene Produktlinie in weiß und rot entwickelt haben, die ausschließlich im Münchner Club verkauft wird.

Dabei steht für die drei die Qualität über allem. "Ich versuche, die Weine schonend auszubauen, spät zu filtrieren, spät abzufüllen", beschreibt Arnold die Philosophie. "Wir machen keine konformen Weine und bauen uns Schritt für Schritt auf." Auf drei Hektar produzieren mittlerweile rund 20.000 Flaschen Wein im Jahr. Fünf verschiedene Weißweine, ein Roter und ein Rosé. "Ich will mich auf den Kern beschränken und nicht durch zu viele Sorten verzetteln."

Eine Philosophie, die ankommt. Nicht nur auf den Kapuzinerplanken, wo die drei jede Menge Bekannte treffen, sondern auch schon in der Fachwelt: "Top-Sommeliére Natalie Lumpp lobte den Grauburgunder, Kritiker Stuart Pigott den Riesling vom Riffkalk als "großartigen Brückenschlag zwischen Säure und Aroma", und die erste komplette Kreation wurde in Gerhard Eichelmanns Deutschen Weinführer 2014 aufgenommen. "Das ist sozusagen unser erster Stern", freut sich Isabell Lang. Ein Stern, dem die Mannheimer Winzer gerne noch möglichst viele folgen lassen wollen.

Info: Die Gastronomiemesse "Wein und Genuss" hat bis kommenden Samstag, 6. September, täglich von 11 bis 21 Uhr, am Freitag und Samstag bis 22 Uhr, auf den Kapuzinerplanken geöffnet.