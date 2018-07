Von Jan Millenet

Seit November hat Matthias Rauch einen Beruf, dessen Bezeichnung erst einmal fragende Gesichter provoziert. Er ist Leiter des Clustermanagements Musikwirtschaft Mannheim und Region. Klingt sperrig. Aber was das ist, wie man so etwas wird, warum das keine Worthülse, sondern ein spannender Beruf ist, und was er sich für das nächste Jahr vorgenommen hat, erzählt der 36-Jährige in der Hafenstraße 49 im Stadtteil Jungbusch. Dort, im Musikpark Mannheim, ist das Clustermanagement beheimatet.

Rauch ist jedoch alles andere als sperrig. Locker den Schal um den Hals geschwungen, kommt der gebürtige Karlsruher jugendlich und kunstaffin rüber. Auch die angegrauten Haare lassen ihn optisch nicht altern. Er lacht, als die Frage kommt, was denn eigentlich dieses Clustermanagement - einfach ausgedrückt - sei. Und er antwortet zunächst undurchsichtig: "Wir sind Strukturförderer in der Mannheimer Musikwirtschaft." Aufgabe sei es, Strukturen für Musikschaffende, beispielsweise Verlage, Booker, Labels, Veranstalter, Tonstudios, Produzenten und Künstler, zu schaffen beziehungsweise zu verbessern. Fragende Blicke lassen ihn dann doch konkreter werden: "Wir bringen sie alle zusammen." Zum Vorteil derjenigen, die professionell in der Musikbranche tätig sind oder in Zukunft sein wollen.

Doch das Clustermanagement macht noch mehr, bietet Existenzgründern, Freiberuflern und etablierten Firmen aus der regionalen Musikbranche beispielsweise Beratung, Vernetzung und Workshops an, veranstaltet Branchenmeetings und zeigt Präsenz auf nationalen und internationalen Messen. Die Angebote des bis vor kurzem EU-geförderten Projekts sind dabei in der Regel kostenlos. Und warum das Ganze? "Wir wollen Mannheim als musikwirtschaftlichen Standort bekannt machen", so Matthias Rauch. Also einen der großen Wirtschaftsbereiche Mannheims voranbringen.

Das Clustermanagement konzentriert sich dabei auf verschiedene Arbeitskreise: Pop, Jazz und Klassik. "Diese bringen wir regelmäßig zusammen, um eine Gemeinschaft zu bilden und Synergien zu nutzen." Arbeitsergebnisse sind dann unter anderem Konzerte oder ein gemeinsames Auftreten auf Messen, wie jüngst mit der "Jazz Alliance Mannheim und Region" auf der für die Jazzszene wichtigen "Jazzahead" in Bremen. Die Akteure der "Alliance", darunter Unternehmer, Musiker, Plattenfirmen, Festivalveranstalter, stammen aus der Jazzszene der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar mit ihren Zentren in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Worms. Ein Kollektiv, das Stärke und Kompetenz demonstrieren und Mannheim in den Fokus rücken soll.

"Auf inhaltlicher Ebene betrachtet ist das mein Traumjob", sagt der Diplom-Anglist, der in Mannheim studiert und promoviert hat. "Ich habe mit vielen Menschen zu tun, von kleineren Bands bis zu bekannten Produzenten und Intendanten." Und alle hätten unterschiedliche Bedürfnisse und Anliegen. "Das macht den Job spannend."

Gleichzeitig könne er auf die Richtung der Mannheimer Musikwirtschaft einwirken. Dass sein Arbeitsgebiet die Musik sein sollte, wusste Rauch schon recht früh. "Ich hatte schon immer mit Musik zu tun." Von jungen Jahren an bis Mitte 20 spielte er Violine in einem Orchester. Als 13- bis 24-Jähriger zupfte er die Basssaiten in verschiedenen Popbands. Er berichtete einst als freier Journalist für Tageszeitungen und Magazine über das Thema "Popkultur". Selbst seine Doktorarbeit behandelt die Popmusik.

Bevor Rauch jedoch Clustermanager wurde, war er für die Öffentlichkeitsarbeit des Clustermanagements tätig. 2013 trat er die Stelle an, 2014 dann das neue Arbeitsgebiet, das auch Bereiche wie Drittmittelakquise beinhaltet. Denn aktuell werde das Clustermanagement, das mit eineinhalb Stellen besetzt ist, zu zwei Dritteln von der Stadt getragen, "ein Drittel müssen wir selbst reinholen".

Für das Jahr 2015 hat sich Rauch auch schon einiges vorgenommen: "Ich möchte eine gewisse Kontinuität auf dem gleichen Niveau wie bisher reinbringen und werde angeschobene Projekte, die ich für sinnvoll halte, weiterführen." Und er möchte die Stadt, unabhängig vom neuen Titel "Unesco City of Music", musikalisch international noch weiter vernetzen und besser strukturell aufbauen.

Ein großer Batzen Arbeit, der es ihm kaum ermöglicht, mal wieder selbst auf der Bühne zu musizieren. "Mir juckt es in den Fingern, aber ich komme momentan nicht dazu."