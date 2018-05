Von Harald Berlinghof

"Der Flügelschlag eines Schmetterlings in China kann im Atlantik einen Hurricane auslösen". So unglaubwürdig diese Behauptung auch klingen man, in ihr steckt ein wahrer Kern. Denn die Chaostheorie besagt, dass selbst kleinste Ursachen mit genügend langer Zeitverzögerung große Auswirkungen haben können. Aus einer solchen, auf der Schulbank eher staubtrockenen Materie wie die Chaostheorie, wird im Technoseum jetzt ein spielerischer Spaß. Eines der 18 Mitmach-Experimente der Ausstellung "Effekthascherei" verdeutlicht optisch sensationell genau diese Theorie.

Dabei können zwei mit jeweils blauer und klarer Flüssigkeit gefüllte Plexiglasbalken komplett parallel in Schaukelbewegung versetzt werden. Die beiden Flüssigkeiten haben verschiedene Dichten, sodass sie sich nicht mischen. Über der blauen, schweren Flüssigkeit liegt die transparente, leichtere. Mit dem Anstoßen werden zunächst komplett identische Wellenbewegungen erzeugt. Doch nach einer gewissen Zeit entwickeln sich in jedem der beiden Behälter verschiedene Wellenformen. Der zarte "Flügelschlag des Schmetterlings", im Experiment die nicht bemerkbare, minimal unterschiedliche Anfangsbewegung der beiden Behälter, hat dann seine Wirkung getan.

Die Mitmach-Ausstellung "Effekthascherei", die sich nahtlos in das Elementa-Konzept des Technoseums einfügt, ist ein gemeinsames Projekt von Technoseum, der Klaus Tschira-Stiftung und von "Mintaktiv", einem Zusammenschluss von deutschen Technikmuseen und Science-Centern wie der Phänomenta Flensburg. Das Mannheimer Technoseum ist die erste Station der Ausstellung, die anschließend an zehn weiteren deutschen Standorten gezeigt werden soll.

Seit Langem widmet sich das Technoseum dem Versuch, Kindern und Jugendlichen mit anschaulichen Experimenten, die Naturwissenschaften nahe zu bringen. "Nicht belehren, sondern begeistern" will man mit solchen Experimenten, wie Museumsdirektor Professor Hartwig Lüdtke betont. Vor allem Spaß sollen die Jugendlichen beim Besuch der Ausstellung haben.

Und es ist nicht schwer vorherzusagen, dass das Wellenexperiment bei den Jugendlichen und Kindern, an die sich die Ausstellung primär richtet, zu einem der Renner werden wird. Auf dem Coriolis-Karussell kann man hautnah erfahren, wie ein geworfener Ball durch die Drehbewegung des Karussells in seiner Wurfbahn abgelenkt wird. In derselben Weise wirkt die Corioliskraft auch auf die Luftbewegungen der Erde, die sich ja schließlich auch dreht. Das hat Einfluss auf die so wichtigen, Regen bringenden Monsunwinde zum Beispiel.

Kann ein 100 Gramm schwerer Dominostein einen 30 Kilo schweren Dominostein umwerfen? Ja, aber nur, wenn der kleine Stein einen etwas größeren umwirft und der wieder einen etwas größeren. Am Ende fällt auch der große Stein. Mit nur der kleinen Anfangskraft eines Fingerschnippens. Wer hätte das gedacht? Es gibt Vieles zu entdecken und erfahren in der Ausstellung. Nicht nur für Jugendliche.

Fi Info: Die Mitmachausstellung ist bis 16. November im Technoseum, Museumsstraße 1, zu sehen. Weitere Infos unter www.technoseum.de.