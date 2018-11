Erfordert vor allem Ruhe und viel Geduld: Helmut Stein beringt die Jungstörche im Luisenpark. Nicht jedes der Tiere hält so still wie die beiden Vögel auf dem Bild. Foto: Gerold

Heike Warlich-Zink

Mannheim. Auch wenn es kein Rekordjahr ist, so haben die Störche im Luisenpark mit 61 Jungtieren dennoch dafür gesorgt, dass die Kolonie weiter wächst. Also 61 zarte Beinchen, die Helmut Stein am gestrigen Mittwoch behutsam beringen musste. Eine Aufgabe, die der gelernte Tierpfleger seit seiner Pensionierung ehrenamtlich zwischen Weinheim und Mingolsheim seit 2011 im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell erfüllt. Anhand der Beringung können Zug- und Lebensweg der Vögel begleitet werden.

Die Luisenparkstörche haben zwar kräftig für Nachwuchs gesorgt, doch die Witterung ließ die Babyplanung in diesem Jahr nicht ganz aufgehen. "Es wurden 41 Bruthorste gebaut, aber in nur 28 erfolgreich gebrütet", sagt Stein. Einige Jungtiere hätten die im April noch einmal einsetzende Kälte nicht überlebt.

Spät brütenden Elternpaaren wiederum machte dann die Trockenheit zu schaffen, weil Nahrung für die Kinder knapp war. "Die ganz Kleinen werden mit Regenwürmern und Insekten gefüttert, später dann mit Mäusen, Eidechsen oder Fischen", berichtet Christine Krämer. Die Leiterin der Zoologischen Abteilung des Parks erklärt zudem, dass nicht zugefüttert würde. "Es ist eine wilde innerstädtische Kolonie, und das soll auch so bleiben", sagt Krämer. Die Störche im Luisenpark würden lediglich durch Nestreinigung unterstützt und wissenschaftlich erfasst. "Und natürlich kümmern wir uns auch um verletzte Tiere", sagt sie.

Für die "Volkszählung" erklimmt Helmut Stein per Hubsteiger den Baumwipfel. Oben angelangt, verlassen die Eltern das Nest, bis der "Herr der Ringe" ihren Kleinen den laserbeschichteten schwarzen Kunststoffring samt Buchstaben-Ziffern-Code übergestreift hat. Die Mini-Adebare machen sich ganz klein, manche spielen "totes Störchele" und lassen die Prozedur widerstandslos über sich ergehen. Ab und an gibt einer den jungen Wilden. Doch mehr als einen leichten Pikser an der Hand trägt Stein aufgrund der noch zarten Schnäbel nicht davon.

Neben der Beringung der Jungtiere ist er zugleich für die Beobachtung der Altvögel zuständig. Keine einfache Aufgabe, denn häufig sind die Ringe verschmutzt und der Code kaum erkennbar. "Und nicht selten steht ein Storch auf einem Bein und hält das andere mit dem Ring in aller Seelenruhe angezogen", erzählt er. Einer der Gründe, warum sein Job Ruhe und Geduld erfordert.