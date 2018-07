Von Volker Endres

Mannheim. V, W, und H - diese drei Buchstaben dominierten am Wochenende das Gelände rund ums Technoseum. Wobei die ersten drei für die Automarke stehen und der dritte auf den Oldtimerstatus der Fahrzeuge verwies. Beim 22. Internationalen Volkswagentreffen des VW-Clubs Rhein-Neckar tummelten sich über 300 mobile Sammlerstücke aus Wolfsburg und hatten dabei Verstärkung aus Zuffenhausen, denn auch luftgekühlte Porsche-Flitzer bereicherten den Parkplatz.

Die Porsche waren dabei die heimlichen Stars. Das lag zum einen an dem 350 PS-starken 908/03 Spyder-Rennwagen, der 1968 noch beim bekannten Langstreckenrennen in Le Mans am Start war und als Ausstellungsstück direkt aus dem Porschemuseum in Stuttgart gekommen war. Und es lag an einem Zeitzeugen, dem die Bastler und Tüftler förmlich an den Lippen hingen. Herbert Linge, im Jahr 1943 mit gerade einmal 15 Jahren einer der ersten Lehrlinge bei Porsche und später erfolgreicher Rennfahrer auf der Langstrecke, plauderte aus dem Nähkästchen.

Internationales Volkswagentreffen in Mannheim

Berührungsängste unter den Anhängern luftgekühlter Fahrzeuge gab es ohnehin nicht. "Der Porsche ist letztlich nur die logische Fortentwicklung des Käfers. In beiden steckt der gleiche technische Geist", erklärte Peter Bauer, Vorsitzender des VW-Club Rhein-Neckar. Er blickte stolz über das an allen drei Tagen gut gefüllte Gelände, auf dem die Kugeldächer aus Wolfsburg dominierten. Vielleicht lag es ja an der "geheimen Kraft" der Nummer 53, der Startnummer, die Filmkäfer "Herbie" getragen hatte und die, mal mehr, mal weniger auffällig, auch auf vielen Autos rund um das Landesmuseum zu sehen war.

Und auch ein mattes Blau war häufiger zu sehen. Das lag an den T-Shirts der Kurpfälzer VW-Freunde, die sich nicht ohne Hintergedanken für die Farbgebung entschieden hatten. "Wir restaurieren gerade unseren Club-Bus aus dem Jahr 1953, und der hat genau diese Farbe", verriet Bauer.

Auf den Stufen vor dem Museum war erneut die Entwicklung des Käfers - vom ersten KdF ("Kraft durch Freude") - Wagen aus dem Jahr 1938 bis zur letzten, in Mexiko hergestellten Käfer-Serie aus dem Jahr 2003 dargestellt. "Alles Fahrzeuge von unseren Clubmitgliedern", so Bauer stolz. Und auch ein Rückkehrer fand den Weg nach Mannheim. Die Eigenkonstruktion "Streetroach" - ("Straßenschabe") als tiefergelegter Roadster auf der Grundlage eines Käfers. "Den hat ursprünglich einmal unser Clubmitglied Uwe Wirth gebaut und der Wagen war lange verschollen. Und jetzt taucht er in Topzustand wieder auf. Der Besitzer kommt aus Wiesbaden, und er versucht gerade alles, um eine Straßenzulassung für das Auto zu bekommen, aber das wird sehr schwierig", wusste Bauer angesichts des ferrariroten Flitzers mit freiliegenden Reifen.

Nicht alle Besucher konnten solchen Eigenkonstruktionen etwas abgewinnen. "An einem gut gepflegten Käfer muss man nichts verändern. Der sieht gut aus, so wie er ist", erklärte Besucher Carsten Damman beinahe angewidert. Er konnte auch dem "Pink Bug" wenig abgewinnen, der als Klein-Mädchen-Traum rundherum, auch im Innenraum, in dieser Farbe strahlte und sogar einen unschuldigen Wimpernaufschlag um die kugelrunden Scheinwerfer zustande brachte.

Letztlich war Damman aber auch dem gegenüber tolerant, denn er ruhte in sich. Auch das ist eine Stärke der VW-Freunde beim entspannten Treffen der Autofreunde.