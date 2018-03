Von Jan Millenet

Es ist noch gar nicht so lange her, im August 2012, da hat die Stadt gemeinsam mit dem Einzelhandel und den Paketdiensten Zeiten zum Beliefern von Geschäften in den Fußgängerzonen vereinbart. Doch der anfängliche Erfolg hat sich wieder gelegt - "trotz aller Kontrollen", wie Erster Bürgermeister und Ordnungsdezernent, Christian Specht, bei einer Begehung der Planken betonte. Die vereinbarten Zeiten, an denen die Logistikunternehmen die für Fußgänger reservierten Bereiche befahren dürfen, liegen eigentlich zwischen 22 und 11 Uhr und zusätzlich - wie vereinbart - zwischen 14 und 16 Uhr. Das sei vor allem für die Einzelhändler notwendig, die sich verstärkt gegen den Handel im Internet behaupten und schnellen Service bieten müssen, betonte Specht.

Doch, so auch die Beobachtungen des 1. Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Mannheim City, Lutz Pauels, es gebe wieder viel zu viele schwarze Schafe, die sich nicht an die Zeiten halten und für erhöhten Verkehr in der Einkaufsmeile während der besucherstarken Stunden sorgen.

Beispiel August 2014: Politessen und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) haben bisher 350 Falschparker und 23 Fahrer ohne gültige Ausnahmegenehmigung in der Fußgängerzone erwischt und verwarnt, allerdings nicht nur Lieferdienste. Das dürfte Rekord werden, meinte Specht und nannte den Dezember 2013, bei dem 372 Falschparker ein Knöllchen kassierten.

Was tun? Pauels fordert mehr Kontrollen. Denn: "Es ist auffällig, dass der Verkehr immer dann schlagartig zurückgeht, wenn der Kommunale Ordnungsdienst oder die Politessen unterwegs sind." Der KOD kontrolliere laut Specht zweimal am Tag, die Politessen seien zwei- bis dreimal auf Tour. Zum Teil sind die Kontrolleure in zivil unterwegs. "Wir werden die Falschparker und -fahrer weiterhin verfolgen", mahnte der Bürgermeister.

Und das kann ganz schön ins Geld gehen: Falschparken in der Fußgängerzone kostet 30 Euro, unerlaubtes Fahren wird mit 15 Euro geahndet. Specht suchte aber auch nach Erklärungen, warum sich einige Lieferdienstmitarbeiter nicht an die vereinbarten Zeiten halten. "Der Druck auf die Fahrer ist zu groß". Sie müssen von einer Auslieferungsstelle an die andere hetzen, können daher teilweise gar nicht die offiziellen Lieferzeiten einhalten. Wären also Lieferdienstparkplätze in den Seitenstraßen eine Lösung, um die Fußgängerzone zu entlasten? Der Bürgermeister verneinte. Da würden die Logistikunternehmen nicht mitspielen.

Bleiben also weiterhin die verstärkten Kontrollen und das Bemühen, das Spannungsverhältnis zwischen einer attraktiven Stadt und der Verkehrsfreiheit zu lösen oder zumindest einen ausgewogenen Mittelweg zu finden.

Der Blick in die Zukunft scheint dabei noch nicht klar zu sein. "Vielleicht wäre eine Art City-Logistikkonzept mit Elektrofahrzeugen eine Lösung", sinnierte Specht. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und so appellierte er an alle Besitzer einer Ausnahmegenehmigung zum Fahren und Parken in den Fußgängerzonen, die Zeiten einzuhalten und diese nur für den vorgesehenen Zweck zu nutzen und Rücksicht auf die Bedürfnisse von Fußgängern und Händlern zu nehmen. "Bei nachweislichem Missbrauch werden wir sonst die Ausnahmegenehmigungen einziehen."