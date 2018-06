Von Willi Berg

Der Fall geht unter die Haut. Aus Verzweiflung hat eine Mutter versucht, sich und ihre zwei Töchter zu vergiften. Alle drei überlebten. Seit gestern muss sich die 51-Jährige unter anderem wegen Mordversuchs vor dem Landgericht verantworten. Sie habe zusammen mit ihren Kindern aus dem Leben scheiden wollen, gestand die berentete Erzieherin, die mehrfach in Tränen ausbrach. "Bitte lassen Sie uns in Ruhe sterben", heißt es in ihrem Schreiben, das am 24. August 2013 in der Wohnung gefunden wurde.

Hintergrund der Tat ist offenbar die unheilbare Erkrankung der 25-jährigen Tochter, die zu einem Absterben von Gehirnzellen führt. Als die Tochter erneut einen epileptischen Anfall erlitt und die Treppe herunterfiel, war die Frau mit ihrer Kraft am Ende. "Ich konnte nicht mehr und war so alleine. Ich dachte, es ist genug", sagte sie zum Prozessauftakt. "Wie soll ich das alleine stemmen mit den Kindern", habe sie sich damals gefragt. Wie im Rausch habe sie alle verfügbaren Psychopharmaka zerstampft und in Flüssigkeit aufgelöst. "Es ist von alleine passiert, ich habe es nicht gut durchdacht", erinnerte sie sich. Und: "Ich war wie ein Zuschauer im Kino und konnte nicht eingreifen", beschrieb sie ihren Zustand.

Zuerst gab sie der neunjährigen, gesunden Tochter zu trinken. Dann der 25-Jährigen, die angeblich wusste, worum es sich handelte. "Du musst nicht alleine gehen", habe sie die kranke Tochter getröstet. Zuletzt trank die Mutter selbst von der Arzneimixtur. Zusammen mit ihren Kindern legte sie sich hin und wartete auf das Ende. "Ich war ganz ruhig und klar." Sie habe die Neunjährige gewiegt, ihr ein Schlaflied gesungen und die ältere Tochter in den anderen Arm genommen. Deren Gesichtsausdruck habe zufrieden gewirkt. "So sind wir eingeschlafen", erzählte sie weinend. Erst in der Klinik sei sie wieder aufgewacht.

Ihre Tochter aus erster Ehe ist bereits vor einigen Jahren erkrankt. Es folgte eine Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken. Mediziner rätselten lange über die Ursache der merkwürdigen Symptome. Offenbar wurde ihr Zustand, so die letzte Diagnose, durch eine spontane Genmutation ausgelöst.

In letzter Zeit verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch. Die Tochter habe sich immer mehr zurückentwickelt. "Sie wusste manchmal nicht, wie sie einen Wasserhahn aufdrehen soll", berichtete die Mutter. "Oft war sie völlig verwirrt und versuchte, mit einer Wäscheklammer eine Zigarette anzuzünden. In klaren Momenten habe ihre Tochter gebeten, sie nicht ins Heim zu geben. "Das habe ich ihr versprochen."

Die Angeklagte hatte schon als Kind ein schweres Schicksal. Ihr leiblicher Vater erhängte sich, als sie drei Monate alt war. Von ihrem nur auf Leistung fixierten Stiefvater erfuhr sie offenbar keine Wärme. Früh verließ sie das Haus und wurde Erzieherin, ihr Traumberuf. Jung heiratete sie einen alkoholkranken Mann, der sie geschlagen und mit dem Tode bedroht habe. Vom sexuellen Missbrauch an ihrer Tochter durch ihren Mann erfuhr sie erst viele Jahre später. Ihr gelang der Absprung, und sie zog 1994 von Thüringen nach Mannheim, wo sie eine Stelle fand. Und eine neue Liebe. Beide heirateten und bekamen eine Tochter. Einige Jahre arbeitete sie als Erzieherin in einem sozialen Brennpunkt. Die Belastungen im Beruf gingen jedoch über ihre Kräfte. "Ich konnte nicht mehr", erinnerte sie sich.

Während sich der Zustand ihrer Tochter verschlechterte, wurde der Bau eines Eigenheims zum finanziellen Desaster. Der Bauunternehmer habe sich aus dem Staub gemacht, ohne das Haus fertig zu bauen. Hinzu kam, dass Wochen vor der Tat ihr Mann in der Kur eine andere kennengelernt hatte und nicht mehr zurückgekommen war.

Bleibende Schäden sind bei keinem der drei entstanden. Der Staatsanwalt geht aber davon aus, dass der Arzneicocktail hätte zum Tode führen können. Die Neunjährige erwachte nach einiger Zeit. Besorgte Nachbarn gelang es, Kontakt mit ihr aufzunehmen, und sie informierten die Rettungskräfte. Die neunjährige Tochter wächst bei den Großeltern auf, während die kranke Tochter jetzt in einer Pflegeeinrichtung im Odenwald lebt. "Ich fahre jede Woche hin", sagte die Mutter.

Die 51-Jährige habe sich in einer Ausnahmesituation befunden und sei von der Pflege der kranken Tochter überfordert gewesen, sagte der Staatsanwalt. Er geht davon aus, dass sie unter Depressionen litt und nur vermindert schuldfähig war.

Für den Prozess sind drei Tage anberaumt. Das Urteil soll am 9. Juli verkündet werden.