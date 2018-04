Von Heike Warlich-Zink

Was fängt man mit einem 60 auf 60 Zentimeter großen und 100 Kilogramm schweren Würfel aus Lindenholz an? Den von einem Kunden aus Österreich extra bestellten Riesenwürfel wollte dieser plötzlich doch nicht. Und so stand Eberhard Weber im Jahr 2001 exakt vor dieser Frage. Ein paar Wochen überlegte er hin und her, dann hatte er die zündende Idee. "Ich schnitze einen Gebetswürfel", teilte er seiner Ehefrau mit. Eva-Maria Weber war nur mäßig überrascht. Denn obwohl ihm als gelernter Dreher eigentlich der Umgang mit Metall vertraut ist, widmete sich ihr Mann zu diesem Zeitpunkt schon längst mit besonderer Hingabe dem Werkstoff Holz und hatte sich das Schnitzen selbst beigebracht.

Hintergrund Gebetswürfel Ein Gebetswürfel zeigt auf jeder seiner sechs Seiten ein anderes Gebet. Oft sind sie mit passenden Grafiken oder Bildern verziert. Die kleinen hölzernen Würfel eignen sich besonders für Kinder, die damit spielerisch Gebete kennenlernen. Meist werden sie vor dem Essen eingesetzt, um das Tischgebet zu erwürfeln. Sie sind beliebte Geschenke zur Taufe oder Kommunion. hwz

Gesagt, getan, und so entstand in insgesamt drei Jahren Arbeit in über 600 Arbeitsstunden und unter aller Augen im Schaufenster seines damaligen Geschäfts in Ladenburg an der eigens dafür gebauten Werkbank der wohl größte geschnitzte Gebetswürfel der Welt. Bis zum Herbst vergangenen Jahres war dieser als Leihgabe in der Ladenburger Kirche St. Gallus ausgestellt. Dann trat der Kubus seine Reise über den Neckar nach Seckenheim an, wo die Webers zu Hause sind und mittlerweile ein Schreibwarengeschäft betreiben. Ab Samstag wird der kunstvoll ausgearbeitete Würfel im Haus der Katholischen Kirche am Marktplatz ausgestellt werden.

"Ich glaube an die Kraft des Gebets", nennt Weber einen weiteren Grund, warum er sich an das außergewöhnliche Projekt wagte. Fertigte er zuvor vor allem figürliche Schnitzereien wie Madonnen oder Engel, galt es beim Würfel, anspruchsvolle Ornamentik auf großer Fläche umzusetzen. Alles sollte Hand und Fuß haben, daher bat der Autodidakt damals den mittlerweile verstorbenen Ladenburger Pfarrer Karl Häring, passende Gebetstexte herauszusuchen.

"Er war sofort Feuer und Flamme, und es verging kaum an Tag, an dem er nicht kam, um nach dem Würfel zu schauen", erinnert sich Weber, der die Bibeltexte wiederum mit kunstvollen, ebenfalls christlich geprägten und dazu passenden Ornamentschnitzereien umrahmte: beispielsweise einem umlaufenden Fischmuster, dem ältesten Christussymbol als Zeichen der Fruchtbarkeit ("Du krönst das Jahr mit Deiner Güte. Deinen Spuren folgt der Überfluss"), oder Taumuster und Weinlaub ("Ich bin der Rebstock, ihr seid die Reben"), die für Zusammenhalt und Zusammenwachsen stehen.

Als Handwerkszeug dienten ihm drei bis vier gängige Schnitzmesser sowie ein Zirkel, um damit die Ornamentbänder vorab exakt einzuteilen. Nach seiner Fertigstellung wurde der Würfel auf dem Marktplatz Ladenburg öffentlich geweiht, bevor er seinen Platz in der benachbarten Kirche fand. Nun will Weber ihn an exponierter Stelle in Mannheim einem größeren Publikum zugänglich machen. Ebenfalls als Leihgabe und mit entsprechendem Begleittext versehen, der die einzelnen Würfelseiten näher beschreibt. "Will jemand sein Wissen vertiefen, kann man mich kostenlos dazubuchen", sagt er schmunzelnd.

Zugegeben, zum Würfeln ist diese Maxi-Version nicht geeignet, doch lässt sie sich durch eine besondere Aufhängevorrichtung mit einer riesigen Kette - ähnlich der eines Globus - von allen Seiten betrachten.

Trotz mehrfacher Recherche hat Weber übrigens nirgendwo einen größeren handgeschnitzten Gebetswürfel wie den seinen ausfindig machen können. Daher hat er ihn vor Jahren beim Guiness Buch der Rekorde angemeldet. Aufgenommen hat man den Kubus nicht. "Nicht, weil man einen anderen Rekordhalter gefunden hatte, sondern weil man dort nichts mit dem Thema anfangen konnte", sagt der Künstler, der deshalb jedoch nicht minder stolz auf seine außergewöhnliche Arbeit ist. Weitere Ideen für Unikate in Holz gibt es bereits. Welche, das will er jedoch noch so lange für sich behalten, bis diese ausgereift sind.

Info: Ab Samstag, 14. Januar, ist der Gebetswürfel im Haus der Katholischen Kirche in F 2, 6 zu sehen. Den Würfel gibt es in der handlichen, im Siebdruckverfahren hergestellten Variante im "Holzwurm" in der Seckenheimer Hauptstraße 100.