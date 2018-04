In die Justizvollzugsanstalt Mannheim mit rund 1200 Gefangenen kommen Besucher nicht so einfach herein. Auch Vera Hirsch wird jedes Mal streng kontrolliert. Foto: vaf

In die Justizvollzugsanstalt Mannheim mit rund 1200 Gefangenen kommen Besucher nicht so einfach herein. Auch Vera Hirsch wird jedes Mal streng kontrolliert. Foto: vaf

Von Jan Millenet

Vera Hirsch hat sich für ihr ehrenamtliches Engagement kein einfaches Feld ausgesucht. Die 28-jährige Heidelbergerin betreut seit Sommer 2013 einen Insassen der Justizvollzugsanstalt Mannheim (JVA). Nicht immer erntet sie dafür vollstes Verständnis, auch wenn man ihr es nicht direkt ins Gesicht sagt. "Viele meinen, dass sie das nicht könnten. Viele fragen, ob ich keine Angst hätte", erzählt Vera Hirsch. Viele fragen sich wahrscheinlich auch, warum man sich ausgerechnet um die Täter und nicht die Opfer kümmert. Sie selbst hat im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit viel dazugelernt und einen Ruck in Richtung ihres Berufswunschs erhalten: Nach dem Abitur, das Vera Hirsch zurzeit nachmacht, möchte sie Sozialarbeit studieren.

Wenn es die Zeit zulässt, fährt die blonde, zierliche Frau einmal in der Woche nach Mannheim, um sich mit dem Insassen, der eine mehrjährige Haftstrafe absitzt, für ein bis zwei Stunden zu treffen. Wie der Besuch verlaufen wird, weiß sie auf der Fahrt in die Quadratestadt vorher nicht. "Man hat sich nicht immer gleichviel zu sagen." Doch etwas ist so sicher wie das Amen in der Kirche - die Prozedur, die jeder JVA-Besucher durchlaufen muss, bevor er die denkmalgeschützte Festung in der Herzogenriedstraße betritt: Der Gang durch den Detektor, das Abtasten, Schuhe zur Kontrolle ausziehen, Tasche entleeren, Handy abgeben.

"Man bekommt Routine", sagt Vera Hirsch und lächelt. Und mit der Zeit kenne man die Mitarbeiter. Spannend wird es im Anschluss. Wie ist ihr Gegenüber heute drauf? Finden die beiden Gesprächsthemen? Ist vielleicht gemeinsames Schweigen an diesem Tag das Richtige? "Das Ganze ist von der eigenen Situation abhängig und von der des Insassen", erklärt die 28-Jährige. An einem Tag lachen sie zusammen, am anderen trauern sie gemeinsam. "Auch Täter trauern um ihre Tat", so Vera Hirsch. Reibungspunkte gebe es manchmal ebenfalls. Nicht immer seien sich die Täter wirklich bewusst, dass sie sich selbst in die Situation gebracht haben, die zu einer Haftstrafe führten. Auch die junge Frau wird damit manchmal konfrontiert. "Ich versuche dabei immer, wertfrei zu bleiben. Immerhin bin ich nur eine Ehrenamtliche." Dennoch gibt sie dem Insassen Kontra, wenn er erzählt, dass im Gefängnis alles so schwierig sei. "Ich sage ihm dann immer wieder, dass die Welt hier drin nicht schwerer oder leichter ist als draußen." Man müsse sich auf beiden Seiten an gewisse Regeln halten. "Das ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt. Man muss den Insassen deutlich machen, dass die Situation im Gefängnis speziell ist. Aber es gibt auch sehr viele Berührungspunkte mit der Welt außerhalb. Auch dort muss man Dinge machen, die man nicht machen will, muss man sich an Regeln halten."

Dennoch: Wenn ihr Gegenüber betrübt ist, gar zusammengekauert vor ihr sitzt, beschäftigt sie das auch zu Hause. Eine emotionale Bindung ist bei diesem Ehrenamt unumgänglich. Wird es ihr zu viel, findet sie jedoch professionelle Ansprechpartner und Hilfe beim katholischen Verein für soziale Dienste (SKM), der die Ehrenamtlichen betreut.

Ihre Erlebnisse "im Knast" erden sie sehr, sagt Vera Hirsch. Und sie sei anderen gegenüber aufmerksamer geworden. "Vor allem gewöhnt man sich viele Vorurteile ab." Dinge, die ihren Lebensweg erleichtern. Und was ist mit der Angst - als Frau im Männergefängnis? Die verschwinde schnell, wenn man sich einmal an die geschlossenen Türen gewöhnt hat. "Man ist nirgends sicherer."