Von Gerhard Bühler

Mannheim. Die Wände sind über und über mit Graffitis beschmiert, Papierkörbe und Handtuchspender wurden abgerissen oder die Toiletten mit Taschen, Jacken oder Unrat verstopft - der Zustand der öffentlichen Toilettenanlagen im Podiumsgeschoss des Stadthaus N 1 war zuletzt so schlimm, dass diese monatelang geschlossen werden mussten.

Um dem zunehmenden Vandalismus Herr zu werden, hat die Stadt nun eine Toilettenaufsicht eingestellt. "Seitdem ich hier bin, ist die Toilette viel sauberer", sagt die Putzhilfe, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Wie sie erzählt, passt sie tagsüber vor dem Damenklo auf. "Ich mache hier sauber, und wenn jemand zu lange drin ist, schaue ich nach dem Rechten."

Hohe Reparaturkosten

Rund eine halbe Million Euro Budget hat der Fachbereich der Stadt jedes Jahr für den Betrieb seiner öffentlichen Toilettenanlagen zur Verfügung. Die Kosten für eine einzelne Toilette liegen bei bis zu 100.000 Euro. Der Betrieb der Anlagen kostet jährlich rund 30.000 Euro.

Nicht nur im Stadthaus, auch an vielen anderen "Stillen Örtchen" sorgt Vandalismus für hohe Reparaturkosten. Damit der Gang zur Toilette für Besucher der Stadt bezahlbar bleibt und der Zugang künftig barrierearm erfolgen kann, hat die Verwaltung nun ein neues Konzept für alle öffentlichen Toiletten erarbeitet.

In Mannheim gibt es 36 öffentliche Toilettenanlagen. In der Verantwortung der Stadt liegen 26 von ihnen, 8 Toilettenanlagen sind derzeit wegen baulicher Mängel geschlossen. 10 der 36 Anlagen werden von einem privaten Unternehmen betrieben. Dieses baut und unterhält die Toiletten und darf dafür als Gegenleistung auf den öffentlichen Flächen Werbung betreiben.

Die Stadt will diesen Werbevertrag mit dem Privatunternehmen, der Ende 2018 ausläuft, allerdings nicht mehr verlängern. Als Gründe werden Intransparenz zu den Kosten sowie rechtliche Bedenken genannt. Stattdessen will die Stadt selbst neue Toiletten in Form kompletter Anlagen anschaffen.

Drei selten benutzte Anlagen will die Stadt allerdings künftig nicht mehr betreiben. So soll etwa die bereits geschlossene Anlage bei der Friedrich-Ebert-Brücke abgerissen werden. Beim anstehenden Umbau der Planken wird zudem die privat betriebene Toilettenanlage im Quadrat D1/E1 wegfallen. Dafür soll in diesem Bereich eine barrierefreie Anlage entstehen. Die Verwaltung will diese mit der Rhein-Neckar-Verkehr Gesellschaft (RNV) bauen lassen.

Einnahmen erzielt die Stadt derzeit bei nur vier "Stillen Örtchen". Insgesamt sind das 2150 Euro pro Jahr. In diesen Toiletten kostet die Benutzung 25 Cent. Die Anlagen des Werbeunternehmens kosten dagegen 50 Cent. Die Verwaltung empfiehlt, den Betrieb der Anlagen komplett an einen Dienstleister abzugeben - auch die eigenen Toiletten.

Die Stadt möchte zudem prüfen, ob die "Nette Toilette" wiederbelebt werden kann. Vor rund sechs Jahren wurde das Projekt in Mannheim und vielen anderen Städten eingeführt. Gastronomiebetriebe und Einzelhändler erklärten sich bereit, ihre Toilette auch Nicht-Kunden zur Verfügung zu stellen. Nach kurzer Zeit war es aber aus mit der "Netten Toilette" - die "fremden" Toilettenbenutzer hatten den Einzelhändlern nicht den erhofften Mehrumsatz beschert.

Seit dieser Woche sind die öffentlichen Toiletten im Stadthaus wieder für Besucher zugänglich. Vollständig saniert sind sie jedoch nicht. Die Graffitis prangen noch an den Wänden. "Eine Sanierung hätte die Wiedereröffnung weiter verzögert", erklärte Erster Bürgermeister und Immobiliendezernent Christian Specht. Zumindest neue Schäden dürften dank der Toilettenaufsicht vorerst nicht mehr dazukommen.