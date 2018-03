Von Gaby Booth

Seit ein paar Jahren suchen Menschen aus Bulgarien und Rumänien in Mannheim eine neue Existenz. Nicht alle, aber die meisten gelten als Armutsflüchtlinge. Zwischen 6000 und 10 000 sind es inzwischen, die Dunkelziffer ist hoch, vor allem die Stadtteile Jungbusch und Neckarstadt sind betroffen. Häufig werden die Menschen Opfer von Mietwucher, junge Frauen prostituieren sich. Die Stadt Mannheim hat daher vor einem halben Jahr eine Erstberatungsstelle eingerichtet, um die Situation zu entschärfen. Für Erwachsene gibt es Sprachkurse, außerdem helfen die Beraterinnen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche sowie bei der Wahl der Schule. Der Gemeinderat hat dafür außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.

Nun kam eine Zusage aus dem Stuttgarter Integrationsministerium über Landesmittel in Höhe von 120 000 Euro. Die Gelder wurden auf Antrag von SPD und Grünen in den Haushalt eingestellt. "Die teils prekären Lebensverhältnisse der Zuwanderer aus Südosteuropa stellen den lokalen Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie das kommunale Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystem in Mannheim vor große Herausforderungen", begründete Integrationsministerin Bilkay Öney den Zuschuss.

Freiburg kämpft ähnlich wie Mannheim mit dem Zuwandererproblem und bekommt nun ebenfalls vom Land Hilfe. Bei den Zuwanderern handelt es sich meist um EU-Bürger, die ihr Recht auf Freizügigkeit in Anspruch nehmen, sagt Öney. "Viele der Zugewanderten gehören sozialen und ethnischen Gruppen an, die bereits in ihrer Heimat benachteiligt und ausgegrenzt worden sind", so die Integrationsministerin. Oftmals würden sie auch in Deutschland ausgenutzt.