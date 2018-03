RNZ. Auf der Großbaustelle Q 6/Q 7 ist am späten Dienstagnachmittag ein Bagger mit Aufleger nach hinten abgeknickt. Der Vorfall ereignete sich gegenüber dem Quadrat Q 5 an der "Fressgasse" zwischen Q 6 und P 6. Der Baggerfahrer transportierte in diesem Moment eine tonnenschwere Spundbohle, die für eine sogenannte Schlitzwand benötigt wurde. Beim Rückwärtsfahren kam er durch eine Bodenunebenheit ins Schwingen und knickte danach nach hinten ab. Aufgrund des Sicherheitssignals (Piepston) des Baggers beim Rückwärtsfahren waren keine Bauarbeiter in der Nähe. Der entstandene Sachschaden ist bisher noch nicht zu beziffern. Der Bagger soll kurzfristig repariert oder ausgetauscht werden. Eine Verzögerung der Arbeiten wird es nicht geben.