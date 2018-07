Von Gerhard Bühler

Gleich zwei Bebauungspläne für wichtige Projekte der Stadtentwicklung wurden nun vom Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik abgesegnet und können damit ihren vorgesehenen Weg zum Inkrafttreten zügig fortsetzen. Sowohl für das Turley-Gelände in der Neckarstadt wie für das ehemalige Vögele-Gelände in Neckarau stehen Investoren schon in den Startlöchern. In Neckarau sorgt der notwendige Umzug der Feuerwache Mitte für zusätzlichen Zeitdruck. Eine teure Zwischenlösung kann noch vermieden werden.

Das im Volksmund noch immer Vögele-Gelände genannte Areal an der Brücke Neckarauer Übergang nennt sich inzwischen offiziell "Bildungscampus und Gewerbepark Neckarauer Straße". Hier wird auch die Feuerwache Mitte ein neues Domizil finden. Allerdings müssen die Straßen hierfür neu geordnet werden. Damit die Feuerwehr mit ihren Löschfahrzeuge schnell ausrücken kann, musste der bisherige Bebauungsplan in einigen Punkten aktualisiert werden.

Ein Problem stellt das Ausrücken der Wehren auf die viel befahrene Neckarauer Straße dar. "Wir haben eine Fläche zur Sammlung der Einsatzfahrzeuge direkt an der Straße vorgesehen, um eine übersichtliche Situation für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen", erläuterte Stadtplaner Oliver Meinhardt den Gemeinderäten. So werde es der Feuerwehr möglich sein, in der Regel ohne Signalhorn auszufahren.

Auf dem hinteren Gelände des Bildungscampus sieht der Plan drei "Hochpunkte" für Orte möglicher Hochhäuser vor, grundsätzlich steigt die erlaubte Gebäudehöhe zur Bahn hin an. Nach der Offenlage soll im April/Mai der Satzungsbeschluss gefasst werden. Im Sommer könnten Baugenehmigung und Baubeginn der neuen Feuerwache folgen. "Das wichtigste ist, dass wir nach diesem Zeitplan kein Provisorium für die Feuerwache brauchen. Die Stadt wird ein gutes städtebauliches Ergebnis bekommen", stellte CDU-Stadtrat Peter Pfanz-Sponagel fest. Positive Meinungen vertraten auch Gemeinderäte aller übrigen Parteien, der Beschluss fiel einstimmig.

Einigkeit herrschte auch in der anschließenden Billigung des Bebauungsplans für das Neckarstädter Turley-Gelände. Hier war zuletzt noch mit Bürgern um die verkehrliche Anbindung gerungen worden. Gemäß den Wünschen sieht der Plan eine relative Abgeschlossenheit gegenüber dem Kfz-Verkehr vor, eine "Durchfahrt" des Areals ist nur für Radfahrer möglich. Die Ein- und Ausfahrtsgelegenheiten für Pkw sind auf wenige Straßen beschränkt. Gelobt wurde von den Gemeinderäten der vorgesehene Mix aus Gewerbe, Wohnen und Grün. "Das ist ein "best practice"-Modell für die Konversion", meinte SPD-Stadtrat Boris Weirauch. Auch hier könnten im Sommer die ersten Bagger rollen.