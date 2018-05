Von Volker Endres

Rund 2600 Menschen arbeiten nach der Polizeireform im neuen Polizeipräsidium Mannheim. 360 davon sind körperlich eingeschränkt oder sogar schwerbehindert. "Unser Beitrag zur Inklusion", sagte Pressesprecher Markus Winter. Canan Karakoyunlu ist eines der Beispiele dafür. Die 21-Jährige aus Frankenthal ist seit ihrem siebten Lebensjahr schwerhörig und arbeitet seit Oktober 2013 im Bereich Datensicherung und Aktenhaltung des Präsidiums.

"Menschen mit Behinderung werden von Unternehmen oft noch nicht als Potenzial erkannt, wenn es um die Bekämpfung des Fachkräftemangels geht", klagt Monika Maczek, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit aus Ludwigshafen. Grund dafür seien in erster Linie Vorurteile. "Die meisten Arbeitgeber glauben, dass Schwerbehinderte unkündbar sind. Das stimmt nicht. Verhaltensbedingte Kündigungen sind immer möglich. Schwerbehinderte Menschen sind auch nicht häufiger krank als andere Arbeitnehmer, und sie sind oft sogar wesentlich motivierter", sagt sie und verweist auf Paradebeispiele wie Canan Karakoyunlu.

"Wir haben sie als motivierte Bürokauffrau kennengelernt", erklärte Sachbearbeiterin Gabriele Graupner. Sie sei "die Architektin" der Zusammenarbeit, lobte Winter. Keine große Sache, glaubt man Graupner: "Es lief so optimal, wie ich mir das häufiger wünschen würde." Von der Bewerbung über das Vorstellungsgespräch und die Zusage bis zur Einstellung praktisch in einem Rutsch. "Und das sogar ohne finanzielle Zuwendung durch die Arbeitsagentur, die möglich gewesen wäre." Aber warum auch? "Frau Karakoyunlu hat bei uns ein ganz normales Arbeitsverhältnis wie jeder andere Arbeitnehmer", bekräftigte der Dienststellenleiter Jürgen Altermann. Von der Schwerhörigkeit der jungen Frau ist kaum etwas zu merken.

"Sie hat von Anfang an einen sehr guten Eindruck gemacht", sagte Winter. Dafür habe sich die Polizei flexibel gezeigt: "Ursprünglich hat sie sich auf eine Stelle in der Funkabfrage beworben. Dabei hätte sie die Anfragen der Kollegen im Streifendienst beantworten müssen. Das wäre aufgrund ihrer Schwerhörigkeit nicht so einfach gewesen. Aber sie hat uns bereits in ihrer Bewerbung und auch im Vorstellungsgespräch überzeugt, sodass wir sie für die Aktenhaltung sofort genommen haben", berichtete Altermann.

"Ich arbeite gerne und komme mit allem klar", sagt die junge Frau selbst, die nicht nur aufmerksam die Lippen des Gegenübers liest, sondern mit zwei implantierten Hörhilfen auch wieder an der Umwelt teilhaben kann. "Damit höre ich links besser als rechts", sagt sie, "aber wenn man langsam, laut und deutlich spricht, geht es schon."

Beim Polizeipräsidium ist man auf alle Fälle froh über eine motivierte Arbeitskraft: "Sie ist vollständig integriert, sehr gut und auch sehr nett", lautet das Urteil Altermanns über die erste schwerbehinderte Mitarbeiterin, die auf Vermittlung der Agentur für Arbeit ins Polizeipräsidium kam.

Solche Erfolgsgeschichten hätte Graupner gerne häufiger, räumt sie ein. 785 Menschen mit Schwerbehinderung seien aktuell bei der Ludwigshafener Agentur arbeitslos gemeldet. "Wenn wir davon acht bis zehn im Monat in ein Beschäftigungsverhältnis vermitteln, ist es schon sehr gut." Dabei habe jede Arbeitsagentur ein eigenes Team für die Vermittlung von Menschen mit Behinderung, arbeite außerdem jeweils eng mit dem Arbeitgeber-Service und einem technischen Berater zusammen, der die Unternehmen über die Erfordernisse zur Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes informiert und natürlich die finanziellen Beihilfen.

"Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben" nennen sich die Zuwendungen im Beamtendeutsch, die schon einmal in den sechsstelligen Bereich etwa für Umbaumaßnahmen gehen können. Am besten für alle sei es natürlich aber, wenn alles so reibungslos verläuft wie bei der Einstellung von Canan Karakoyunlu.