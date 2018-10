Von Alexander Albrecht

Mannheim/Stuttgart. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat die Rektoren der fünf Musikhochschulen für den 8. Oktober zu einer Dienstbesprechung eingeladen. Das Treffen findet damit noch vor der Mitte nächsten Monats geplanten zweitägigen Anhörung der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen im Landtag statt. Wie ein Sprecher Bauers gestern der RNZ sagte, möchte die Ministerin jeweils erneut für ihr Konzept werben.

"Sie will zeigen, welche Chancen die Musikhochschule Mannheim als Leuchtturm für Pop und Jazz hat. Das Gleiche gilt für den Standort Trossingen mit der elementaren Musikpädagogik", so der Sprecher. Es sei aber nicht so, "dass wir meinen, wir hätten hier im Ministerium den Stein der Weisen. Wir verschließen uns neuen Ideen nicht und sind gespannt, welche Konzepte die Musikhochschulen präsentieren", sagte der Sprecher weiter. Bisher habe man noch keines vorliegen. Keine Alternative ist nach Bauers Angaben der Vorschlag des Rechnungshofs, der nach dem Rasenmäherprinzip die Qualität der Hochschulen dauerhaft herabsetze.

Ebenso indiskutabel sei es, einen Standort zu schließen. Diese Idee wurde in den neunziger Jahren erörtert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte am Dienstag Fehler bei der Vorbereitung von Einsparungen an den Musikhochschulen eingeräumt und zuvor bei einer Kundgebung in Mannheim betont, Bauers Konzept werde sich ändern müssen. Die Rahmenbedingungen aber blieben unangetastet. Das heißt: Die fünf Hochschulen im Land müssen nach Kretschmanns Wunsch 500 Klassikstudienplätze und voraussichtlich 50 Professorenstellen abbauen, Profile bilden und zusammen vier bis fünf Millionen Euro einsparen.

In den vergangenen Wochen hatte sich massiver Widerstand gegen Bauers Plan formiert, die Klassikausbildung in der Quadratestadt komplett zu streichen. Inzwischen haben mehr als 50 000 Menschen die Petition "Rettet die Hochschule Mannheim" unterzeichnet. Die Ministerin spricht derweil von einem "offenen Dialog".

Diesen kann der Mannheimer Hochschulrektor Rudolf Meister jedoch nicht erkennen. Er lobte zwar die jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Kretschmann, "leider gibt es von Ministerin Bauer aber kein vergleichbares Signal des Umdenkens", teilte er in einer Stellungnahme gestern mit. Die Ministerin habe keine Veränderungen ihrer Pläne angekündigt. Im Gegenteil: Bisher verwerfe sie sämtliche Änderungsvorschläge.

Meister verwies auch auf den Neubau der Ballettschule in Stuttgart, für den jetzt laut Bauer 45 Millionen Euro bereitstünden, also 13 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Vor diesem Hintergrund sei es "noch weniger verständlich, warum das Wissenschaftsministerium vier bis fünf Millionen Euro einsparen und den Kern der Ausbildung in Mannheim und Trossingen streichen wolle. Er hoffe weiter darauf, dass die Vielfalt der musikalischen Ausbildung hier wie dort erhalten bleibe.