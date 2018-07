Von Jan Millenet

Kein geringeres Werk als Fiodor M. Dostojewskis "Schuld (und Sühne)" hat sich das Performancekollektiv "Rampig" diesmal vorgeknöpft. Das Kollektiv, seit 2012 ein gemeinnütziger Verein, ist 2005 aus einer Jugendgruppe in Heidelberg entstanden. Im ehemaligen US-Supermarkt "Commissary" auf dem Gelände der US-Kaserne Benjamin Franklin Village will die Gruppe mit den Zuschauern eine Reise durch die Seelenzustände von Rodion Romanowitsch Raskolnikow, der Hauptfigur, unternehmen. So entstand eine russische Enklave in einem ehemaligen US-Konsumtempel.

Allein schon dieser spannungsgeladene Widerspruch entführt die Besucher des Stücks in eine teils groteske, teils beklemmende, aber nicht minder faszinierende Welt zwischen Kühltheken und Kassen. Rund 4500 Quadratmeter ist der Supermarkt groß, unterteilt in die riesige Verkaufsfläche und kleine Räume, die einst Umkleide-, Kühl-, Lager- oder Pausenräume waren. Rampig hat daraus ein Labyrinth erschaffen, das szenisch in die Zwiespälte und das Zweifeln des Protagonisten entführt. "Man ist hier so orientierungslos wie Raskolnikow", sagt Regisseurin Beata Anna Schmutz bei einer Führung durch die mit Requisiten und Installationen gefüllten Räumlichkeiten.

Ob das Konzept aus installativen, performativen und theatralen Sequenzen ankommt, wird die Gruppe bei der Premiere am heutigen Freitag erfahren. "Bei solchen Geschichten weiß man nie, was passiert", so Schmutz. "Aber wir erwarten, dass das komplexe System aufgeht."

In Gruppen von maximal sieben Personen werden die Zuschauer durch das Marktgelände geführt, vier Gruppen sind zeitgleich für rund zweieinhalb Stunden unterwegs und erleben das Stück hautnah. Sie essen eine Henkersmahlzeit, bestehend aus Haferschleim und Rindfleischstücken, liegen in Regalen, sitzen in Kühlschränken und befinden sich mitten im Schauspiel. "Wir bieten Gefühle an", erklärt Szenografin Sophie Lichtenberg. Doch man wird zu nichts gezwungen, kann auch einfach nur zusehen.

42 Seelenzustände Raskolnikows hat das Kollektiv umgesetzt, mit Text, Sound und den Gegebenheiten des Supermarkts. Zum Start werden die Besucher mit einem Bus abgeholt, in dem es die erste Videoinstallation zu sehen gibt. An der Supermarktrampe angekommen, steigen sie in die "Seelenlandschaften" ein, die sich vom Tod bis zur Geburt durchziehen. "Qualvolles Erinnern" nennt sich ein Seelenzustand in "Verbrannte Erde". Der Raum ist voller schwarz lackierter, mit Wasser gefüllter Luftballons. Ein gefluteter Raum, begrünte Tiefkühltruhen, ein an einem Seil schwingendes Beil in einem leeren Zimmer, quietschende Türen - die Eindrücke in diesem geisterhaften Gebäude sind immens. Der Supermarkt wurde gewollt entfremdet.

Etwa ein Jahr künstlerische Forschungsarbeit, unter anderem in Sankt Petersburg, Expertengespräche, Recherchen und Interviews sowie Proben liegen dem Stück zugrunde. Auch um die Infrastruktur des Supermarkts, wie Wasseranschlüsse und Stromversorgung, mussten sich die jungen Schauspieler selbst kümmern. Und die Mühe hat sich ausgezahlt: Die Aufführungen sind fast ausverkauft.

