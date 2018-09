Julia Schmidt fühlt sich wohl im "Alten Volksbad" in der Neckarstadt. Foto: jami

Von Jan Millenet

Mannheim. Noch sind die Wände kahl. Es verbreitet sich der typische Geruch frisch renovierter und neu bezogener Räume - und mittendrin steht Julia Schmidt. Anfang Juni hat die 22-jährige Fotografin ihr neues Geschäftsdomizil bezogen. Ihre Wahl fiel dabei auf das Existenzgründerzentrum "Altes Volksbad" im Herzen der Neckarstadt-West. Lange habe sie nach geeigneten Räumen geschaut, erzählt sie. Bis sie zufällig auf eine Anzeige des "Alten Volksbads" stieß, das Nachmieter suchte. Wahrscheinlich ein Glücksgriff für die junge Fotografin, die sich erst Anfang des Jahres in die Selbstständigkeit stürzte.

"Ich habe noch keine Lieblingsbilder gefunden, die ich gerne aufhängen möchte", sagt die Fotografin lachend auf ihre kahlen Wände angesprochen. Zwei Räume hat die gebürtige Maxdorferin gemietet. Einen Empfangsraum und einen zum Fotografieren. Die Decken sind hoch, ein Pluspunkt und eine Notwendigkeit für Julia Schmidt. Das "Alte Volksbad" bietet aber noch mehr Vorteile: "Hier kann man ein Netzwerk aufbauen", erzählt sie. Und man bekomme viele Ideen, sich und seine Geschäftsidee zu präsentieren, die man außerhalb eines solchen Zentrums eher nicht habe. So möchte sich die Fotografien im November an der gut besuchten Kulturveranstaltung "Lichtmeile" beteiligen, wie viele aus dem "Alten Volksbad", das sozusagen das Herz der Veranstaltung markiert.

Mitmieter hat Julia Schmidt schon einige kennengelernt. Darunter auch Fotografen und Filmemacher, die sich jedoch nicht als Konkurrenten verstehen. Ganz im Gegenteil: "Als Existenzgründer sind wir alle in einer ähnlichen Situation", erklärt die 22-Jährige. Man helfe sich mit gegenseitigem Rat und Equipment. "Alle hier sind sehr nett und total offen", beschreibt die Wahl-Mannheimerin die Atmosphäre. Ein Miteinander also, kein Nebenher. Befördert wird das Gemeinsame auch mit kleineren Aktionen, wie einem Fest im Hinterhof des historischen Gebäudes.

Im Sommer 2011 wurde das denkmalgeschützte Alte Volksbad zum Kreativwirtschaftszentrum umgebaut. Ein historisches Wannen- und Brausebad im Keller blieb von den Umbau- und Sanierungsarbeiten unberührt. Seit Frühjahr 2012 ist das Zentrum eine Anlaufstelle für Akteure der Kreativwirtschaft oder mit Kulturaffinität.

Eine Existenzgründung ist nicht immer einfach. Auch heute fragt sich Schmidt manchmal noch, ob sie sich das alles leisten kann. Doch mit dem Gründerzentrum hat sie eine Unterkunft gefunden, die nicht zu teuer ist. Drei Jahre lang läuft ihr Mietvertrag nun. Wie es danach weitergeht, kann sie noch nicht sagen. Jetzt will sie sich ganz auf ihr Start-up konzentrieren. Ihre Ausbildung zur Fotografin brach Schmidt nach eineinhalb Jahren ab, wälzte sich durch Bücher und sammelte Erfahrungen bei Nebenjobs. Nun fotografiert sie hauptsächlich Menschen, draußen oder im Studio, für private Zwecke oder für den Businessbereich. "Langsam rutsche ich auch in den Modebereich rein", sagt sie und fügt hinzu, dass sie bereits mit einem anderen Mannheimer Gründerzentrum, der Textilerei, in engem Kontakt stehe.

An ihre ersten Tage im "Alten Volksbad" kann sich Schmidt noch gut erinnern. "Ich habe mich sofort wohlgefühlt." Ihre "Mitbewohner" haben sich für allerlei Geschäftsideen entschieden: Werbeagentur, Marketing, eine Gründerin, die Schulbücher macht, Grafikdesigner, sogar eine Rätselagentur. "Hier lernt man Berufe kennen, die man sich so nicht vorstellen kann", so die Fotografin, die zu den jüngsten Mietern zählt.

Noch bis Ende des Jahres leitet der Verein Business und Bildung das Existenzgründerzentrum. Danach gehört es zur mg:gmbh, der Dachgesellschaft aller acht städtischen Gründerzentren.

Info: www.altes-volksbad.com