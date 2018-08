Von Gerhard Bühler

Das Großprojekt "Stadtbahn Nord" kommt weiter planmäßig voran. In der verkehrsreichen Waldstraße zwischen den Stadtteilen Waldhof und Gartenstadt sind die Baumaßnahmen jetzt fertig, der Verkehr kann wieder ungehindert fließen. An einigen anderen Stellen entlang der Strecke rollen ebenfalls bereits die Bagger, mehrere Bauabschnitte werden zeitlich parallel vorangetrieben. Nach der Fertigstellung der neuen Stadtbahn im Herbst 2016 können sich rund 32.000 Bewohner der nördlichen Stadtteile erstmals auf eine direkte Verbindung mit der Innenstadt freuen.

"Der Bauabschnitt 1b ist abgeschlossen. Gleise, Straße und 540 Meter Lärmschutzwand in der Waldstraße sind fertiggestellt", vermeldete Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht beim Ortstermin erfreut das Ende des ersten Teilabschnitts. Am Abschnitt 1a in Hochuferstraße und Ulmenweg der Neckarstadt laufen den Februar über noch Restarbeiten, für die neue Haltestelle am Studentenwerk wird tief die Erde aufgegraben. Immerhin konnte die Kreuzung Hochufer- und Jakob-Trumpfheller-Straße mit der Inbetriebnahme der neuen Ampelanlage wieder für den Verkehr freigegeben werden. "Bis Mai wird auch Phase 1a fertig", teilte Specht dazu mit.

Parallel wird auch bereits am Trogbauwerk des zweiten Bauabschnitts gearbeitet. Diese Phase sieht in 2014 und 2015 den Bau einer Unterführung unter der östlichen Riedbahn hindurch zur Hessischen Straße in Richtung Waldstraße vor. Für die dritte Bauphase 2015/16 mit dem Bau der zwei nördlichen Streckenäste zum Carl-Benz-Bad und der Waldpforte zum Waldfriedhof haben Baumfällarbeiten zur Vorbereitung der Baufelder begonnen.

Einer der schwierigsten Punkte für den Bau stellt die Straßenkreuzung der Waldstraße mit der Waldpforte dar, wie der Verkehrsdezernent deutlich machte. Im Kreuzungsbereich der viel befahrenen Waldstraße liegen zahlreiche Versorgungsleitungen und Knotenpunkte.

Im Zuge der Bauarbeiten soll der ganze Untergrund auf Hohlräume geprüft und im Zweifelsfall ausgebessert werden. Daneben werden einzelne Hauseigentümer nach Wünschen für neue Gas- oder Fernwärmeanschlüsse befragt, damit so schnell nicht wieder aufgegraben werden muss. "Hier war die Zustimmung nicht besonders hoch", erinnerte sich Specht an die anfänglichen Proteste von Anwohnern.

Die Verkehrssituation mit der zusätzlichen Stadtbahn werde an der Kreuzung künftig durch Ampelschaltungen kompensiert und weder schlechter noch besser sein als jetzt, versichert der Verkehrsdezernent. Ärgerlich sei, dass die Strecke als Verbindung zwischen zwei Autobahnen noch immer von "mautflüchtigen" Lastwagen missbraucht werden dürfe.

Kommende Verkehrsprobleme fürchten die Projektplaner im Speckweg mit dem Fortgang der Stadtbahnarbeiten in der Hessischen Straße. Schon jetzt sei die Situation dort durch den erheblichen Verkehr des Mercedes-Benz-Werks kritisch. Der notwendige Bau eines Parkhauses für Werksangehörige werde bisher vom Regierungspräsidium nicht genehmigt, berichtete Specht. "Wir müssen dafür jetzt eine Lösung finden", appellierte er an die Beteiligten.