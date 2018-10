Von Gerhard Bühler

Zur Ermöglichung neuer Existenzgründungen geht Mannheim neue Wege. Ein Beteiligungsfonds der städtischen Wirtschaftsförderung hilft vielversprechenden Firmengründungen bei der Finanzierung in der kritischen Startphase. Nun werden mit "MOSAIK", "contagt", "monomer" und "von Jungfeld" vier weitere interessante Jungunternehmen mit den nötigen Finanzmitteln für den Beginn einer Erfolgsgeschichte ausgestattet. Nach gutem Beginn sollen die Idee und das Volumen des Beteiligungsfonds weiter ausgebaut werden.

Existenzgründer leiden in aller Regel unter einem Problem. Trotz aussichtsreicher Geschäftsidee und perfektem Businessplan bekommen sie von den Banken kein Geld, weil sie selbst nur wenig Eigenkapital besitzen und die Firmen noch keine entsprechenden Umsatzerlöse aufweisen.

Um diesem Dilemma zu begegnen und junge Firmen in der Startphase "anzuschieben", hat Mannheim als bisher erste und einzige Stadt im vergangenen Jahr einen mit 1,65 Millionen Euro ausgestatteten Beteiligungsfonds gegründet. Möglich sind dabei Einzelengagements von 50.000 bis 200.000 Euro. Ziel der städtischen Wirtschaftsförderung ist es, mit den Gründungen in Mannheim Arbeitsplätze zu schaffen und letztlich auch Steuereinnahmen für die Stadt zu generieren.

Nach dem Start erfolgte die erste Beteiligung an "Opasca systems". Der "Start-up" aus dem Gründerzentrum Mafinex bietet neuartige und technisch modernste Lösungen für die Raumüberwachung und Kommunikation in sicherheitsrelevanten Bereichen, etwa für Bestrahlungsräume von Kliniken.

Nun kommen Beteiligungen an vier weiteren interessanten Gründungen hinzu. So entwickelt die MOSAIK GmbH Anwendungen (Apps) für mobile Geschäftsprozesse und elektronische Datenverarbeitung im Bereich Soziales und Medizin. "Mitarbeiter der Jugendhilfe beispielsweise können damit direkt vor Ort in den Familien in Echtzeit in eine Datenbank arbeiten", erläutert Gründer Jochen Wagner.

Das Team der "contagt" GmbH hat eine "App" für ein "Indoor-Navigationssystem" entwickelt, das als Besucherleitsystem innerhalb von großen Gebäuden allen Ortsunkundigen zur richtigen Orientierung verhilft.

Modernste Technologie auf einem völlig anderen Gebiet nutzt die "monomer" GmbH für ihre Herstellung von "personalisiertem Schmuck". Mit dem Einsatz von lasergenauen 3-D-Druckern und spezieller Computerprogramme entstehen Schmuckstücke mit komplexen geometrischen und filigranen Formen, wie sie mit herkömmlicher Goldschmiedekunst bisher nicht erreichbar waren. Die Fingerringe, Ohrringe oder Armbänder aus Kunststoffen, Silber oder Gold sind derzeit noch einzigartig auf dem Markt.

Ebenfalls eine Marktnische gefunden und bereits gut im Geschäft ist die Stilfaser GmbH mit ihrer Marke "von Jungfeld". Produziert und angeboten werden hochwertige Herrensocken in frechen Farben.

"Der Beteiligungsfonds ist ein sehr gutes Instrument für Unternehmensansiedlungen und stößt in der Gründerszene auf großes Interesse", stellt Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch eine ausgesprochen positive Wirkung fest. Die Stadt plant daher die Einrichtung eines weiteren Fonds mit einem Volumen von zwei Millionen Euro.

Neben einem Unterfonds "Mannheim" soll dazu ein zweiter Unterfonds "Rhein-Neckar" gehören, der als Leuchtturmprojekt im RegioWIN-Wettbewerb des Landes zur Förderung aus EFRE-Mitteln der EU angemeldet wird. Diese neuen Fonds könnten bis 2020 Mittel für bis zu 14 weitere Beteiligungen zur Verfügung stellen. Wie Grötsch ankündigte, soll dieses Instrument künftig über den Standort hinaus regionalisiert und durch einen "Heidelberg Fonds" mit einem Volumen von 1,6 Millionen Euro ergänzt werden. Alle Fonds sollen unter dem Dach "Beteiligungsfonds Rhein-Neckar" vermarktet und durch ein gemeinsames Fondsmanagement betrieben werden.