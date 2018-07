Von Heike Warlich-Zink

Sport trotz einer Herzerkrankung? Oder gerade deswegen? Sport als Präventivmaßnahme, um das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu minieren? Die richtige Dosis Sport ist nur eines von vielen Themen, mit denen sich die Experten auf dem morgen zu Ende gehenden Kardiologenkongress im Mannheimer Rosengarten beschäftigen.

Herzschwäche gilt mittlerweile zwar als Volkskrankheit. Doch zu glauben, es handle sich dabei um eine Alterserkrankung, ist falsch. Immer wieder kommt es zu tragischen Fällen plötzlichen Herzversagens bei jungen, sportlich aktiven Menschen. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Herzmuskelentzündungen durch verschleppte Infekte oder genetisch bedingte Erkrankungen des Herzmuskels.

Beim Kongress legte das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI) bereits mit Blick auf den Europäischen Tag der Herzschwäche vom 6. bis 8. Mai einen Fokus auf Leistungssportler, da bei ihnen insbesondere die genetisch bedingte und bislang noch kaum erforschte Herzmuskelerkrankung häufig unerkannt bleibt.

Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah beispielsweise war bereits 19 Jahre alt, als seine angeborene Herzwandverdickung festgestellt wurde. Zunächst rieten ihm die Ärzte, seine Profilaufbahn zu beenden, doch ein amerikanischer Herzspezialist konnte entscheidend weiterhelfen. "Seinem Verein wurde die Auflage gemacht, einen Defibrillator am Spielfeldrand bereitzuhalten", erzählt Jeanne von Walter, Geschäftsführerin der von Asamoah gegründeten Stiftung für herzkranke Kinder. Zugleich engagiert sich der ehemalige Profifußballer als Schirmherr des Herzschwäche-Tages.

Gleiches gilt für Stefan Schmitt. Der Mannschaftskapitän des Handball-Zweitligisten "Rimpar Wölfe" aus Würzburg ist selbst zwar nicht betroffen. "Doch wir Leistungssportler haben Vorbildfunktion für den Breitensport", sagte er, warum er sich dafür einsetzt, dass entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden, sobald Sport leistungsbezogen betrieben wird.

"Wer im Freizeitsport Hochleistung erbringt, sollte sich sicherheitshalber durchchecken lassen", sagte Normann Stadler, der ebenfalls gekommen war. Den Ex-Ironman aus Mannheim traf es 2011 aus heiterem Himmel. Er fühlte sich müde, war kurzatmig und schwach. "In Heidelberg haben die Ärzte dann ein sieben Zentimeter großes Aneurysma an meinem Herzen diagnostiziert", erzählt er. Nun sei seiner Mutter vor einem Monat genau dasselbe widerfahren. "Daher ist es vielleicht doch erblich bedingt", will Stadler der Sache allein mit Blick auf seine beiden Kinder auf den Grund gehen.

"Dreimal die Woche Ausdauersport in Kombination mit zweimal wöchentlich Kräftigungsübungen sind eine gute Präventionsmaßnahme gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch für Personen mit Herzerkrankungen kann Sport auch gefährlich sein", erklärte Professor Dr. Jürgen Scharhag vom Institut für Sport- und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) empfehle neben der Betrachtung der Familienanamnese eine sportkardiologische Untersuchung mit Ruhe-EKG. Die Kosten für einen solchen Check übernehmen die Kassen nicht. "Vergleichen Sie es mit dem TÜV, auch den bezahlen wir alle zwei Jahre präventiv."

Und was ist mit denjenigen, die bereits Herzpatient sind? Auch hier sind Mediziner gefragt, die einschätzen können, wie viel Sport ratsam ist. Aus diesem Grund erarbeiten die DGK und die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin derzeit ein gemeinsames Curriculum für eine Zusatzqualifikation "Sportkardiologie".