Von Jan Millenet

Das Glückstein-Quartier hinter dem Hauptbahnhof ist eines der größten Projekte der Stadt Mannheim, und es nimmt weiter Formen an. Beim Bau des neuen Stadtquartiers auf dem Lindenhof soll nicht gekleckert, sondern geklotzt werden. Schließlich sollen auf den ehemaligen Gleis- und Betriebsflächen der Bahn und einem früheren Industriegelände Dienstleister, Wissenschaftseinrichtungen und Wohnraum entstehen. Bis zu 4600 Menschen sollen künftig hier arbeiten und 1500 Einwohner eine neue Heimat finden.

Entsprechend müssen die fünf geplanten Stadtvillen am Hanns-Glückstein-Park qualitativ hochwertig und architektonisch passend sein. Ein Wettbewerb hat nun mehrere Siegerentwürfe hervorgebracht, die Baubürgermeister Lothar Quast mit weiteren Verantwortlichen vorgestellt hat.

"Es ist nicht der erste Wettbewerb im Rahmen des Glückstein-Quartiers", betonte Quast. Das ziehe sich wie ein roter Faden durch die Entstehung. Nicht nur der gewerblichen Ansiedlung komme dabei große Bedeutung zu, auch dem Wohnen. "Ein hochwertig gemischter Standort, der selbst nach der Arbeit belebt sein soll. Mit unterschiedlichen Wohnungstypen, darunter auch betreutes Wohnen oder Wohnraum für Studenten", formulierte es der Bürgermeister. Letztere können sich eine Unterkunft in den Stadtvillen wohl nicht leisten. Denn die besondere Lage am Park mit viel Grün sei für eine hochwertige Bebauung prädestiniert.

So sehen die zehn Architekturentwürfe der Stadtvillen größtenteils sehr modern, sehr durchdacht aus. Dementsprechend waren auch die Vorgaben der Jury. So sollen die Villen viel Wohnraum bieten, gut in den Stadtteil Lindenhof und den Park integriert sein, diesen am besten noch gut in Szene setzen. Am überzeugendsten fand die neunköpfige Jury einen Entwurf des Architekturbüros Blocher Blocher Partners aus Mannheim und Stuttgart mit dem Investor und Mannheimer Bauunternehmen Diringer & Scheidel. Den zweiten Rang teilten sich SSV Architekten Heidelberg mit einem Kölner und dem Mannheimer Büro Schmucker und Partner.

Pluspunkte sammelte der Entwurf etwa durch gebrochene Ecken, die den Blick auf den Park von der Straße aus freigeben, aber auch die Sicht auf ein denkmalgeschütztes Lokschuppen-Ensemble, das Büros und Gastronomie beheimaten soll, erklärte Architekt und Fachpreisrichter Christian Fischer-Wasels aus Karlsruhe. Die Fassaden der fünfstöckigen Häuser fanden bei der Jury ebenfalls Anklang, die Materialien seien hochwertig und nachhaltig gewählt.

Insgesamt bietet der Siegerentwurf 97 Wohneinheiten bei 9400 Quadratmetern Wohnfläche und 12.900 Quadratmetern Bruttogrundfläche. Doch es gab auch einen Kritikpunkt: Die Wohnungen, die zur Straße hin zeigen, bieten keine Blicke auf den Park. "Da sollte noch nachgearbeitet werden", so Fischer-Wasels, denn die Wünsche der Jury sind klar. Andere Entwürfe hätten Lösungen parat, damit alle Villenbewohner die Aussicht ins Grün genießen können.

Noch sei allerdings nichts entschieden, sagte Ottmar Schmitt, Leiter der Projektkoordination Glückstein-Quartier. "Eine endgültige Entscheidung darüber, ob der Entwurf des ersten Preisträgers realisiert wird, ist mit dem Ergebnis der Jury noch nicht getroffen"

Baubeginn ist voraussichtlich Mitte 2015. Kurz darauf, ab 2016, startet auch die Umgestaltung des Glückstein-Parks, der deutlich größer werden soll. Auch der rote Wettbewerbsfaden wird länger. Quast nannte unter anderem den Lindenhofplatz, der ebenfalls neu gestaltet werden will.