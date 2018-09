ger. In der Lehrwerkstatt des Unternehmens MVV Energie wird gehämmert, gesägt und gebohrt. Und geredet - derzeit ausnahmsweise auch auf Englisch. Beim Unternehmen sind noch bis Ende dieser Woche sechs Auszubildende und Studenten technischer Fächer aus dem südwestenglischen Plymouth zu Gast.

"Es ist super hier, alle sind sehr offen und haben uns toll empfangen", fühlen sich Theo, Danny, Thomas, Miles, Ahmed und Jacqueline bei der MVV bestens aufgehoben. Vor allem ist ihnen aufgefallen, dass hierzulande teamorientiert gearbeitet wird: "Wir kennen es eher so, dass jeder für sich arbeitet, und hier steht das gemeinsame Ergebnis im Mittelpunkt." Diese Erkenntnis setzen sie gleich bei einem gemeinsamen Projekt um: Unter Anleitung von MVV-Ausbildern bauen sie ein Sitzgestell für das in England beliebte "Kite-Surfing".

Neben dem praktischen Projekt stehen für die sechs jungen Leute zwischen 19 und 27 Jahren auch ein Deutschkurs und die Einführung in das deutsche Ausbildungssystem auf dem Programm. Daneben ist immer noch Zeit, zusammen mit Azubis und Ausbildern der MVV die Region kennenzulernen. So stand zum Beispiel das Heidelberger Schloss gleich in der ersten Woche als Ausflugsziel an.

Möglich wird dieser Besuch durch das europäische Austauschprogramm "Leonardo". "Dieses Programm gibt jungen Menschen, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen, die Chance auf einen Auslandsaufenthalt", berichtet Ausbildungsleiter Hans-Joachim Mayer. "Das motiviert und gibt ihnen Einblicke in andere Arten der Ausbildung und in andere Kulturen." Die Erfahrungen mit dem Programm sind sehr positiv: "Die Zusammenarbeit mit dem College klappt prima, und unsere Azubis bringen von ihren Aufenthalten einen Schatz an Eindrücken, Ideen und Erfahrungen mit."

Seit 2012 besteht die Partnerschaft zwischen der MVV und dem College, dessen Funktion einer Mischung aus berufsbildender Schule und Fachhochschule in Deutschland entspricht. Seitdem reisen zweimal pro Jahr Gruppen von deutschen und englischen Auszubildenden und Ausbildern zu gegenseitigen Besuchen über den Ärmelkanal. Als nächstes werden im Herbst acht Azubis der MVV für 14 Tage nach Plymouth fahren. Für die Berufseinsteiger ist der Austausch ein bedeutender Anreiz: "Ein Auslandsaufenthalt ist immer auch gut für den Lebenslauf", meint Mayer.

Das gilt auch für die englischen Teilnehmer. "Wir haben vor allem im Blick, dass unsere Schüler schnell an einen Arbeitsplatz kommen", sagt Catherine Shepherd, die beim City College Plymouth die europäischen Austauschprogramme koordiniert. "Da helfen diese zwei Wochen in Mannheim bereits enorm."

Die Nachfrage nach den Plätzen ist entsprechend hoch, zumal es für viele Teilnehmer der erste Auslandsaufenthalt überhaupt ist. Auch mit einer Mannheimer Schule hat Shepherd bereits erste Kontakte geknüpft, so dass der Austausch zwischen der Metropolregion Rhein-Neckar und der Hafenstadt im Südwesten Englands künftig intensiver werden könnte.