Die Schüler der Seckenheimschule jubeln beim Festival in Italien: Mit ihrem Song "Digitale Welt" haben sie in ihrer Altersklasse den ersten Preis geholt. Foto: privat

Von Heike Warlich-Zink

In Italien haben sie gerade ihren Sieg bejubelt, jetzt hoffen sie auf einen weiteren Platz ganz oben auf dem Treppchen: Mit dem Lied "Digitale Welt" holten sich 20 Schülerinnen und Schüler der Seckenheim-Realschule den Sieg beim europäischen Youth Festival "Media meets talent" in Lignano Sabbiadore. Thema des Festivals war der Umgang mit den Neuen Medien und Prävention gegen Cybermobbing. Bei dem Festival hat die Schülerband, die sich "Next Generation" nennt, ihr Lied präsentiert. Dieses hatte sie eigentlich für den Wettbewerb "Finanzielle Bildung" der Volks- und Raiffeisenbanken komponiert.

Weil das Lied, das sich mit den Verlockungen, aber eben auch mit den Gefahren der digitalen Welt auseinandersetzt, auch prima für das Youth Festival passte, wurde die Schulband kurzerhand um weitere Schüler der Klassen sieben bis neun erweitert. "Schon die Reise nach Italien an sich war ein Erlebnis", erzählt Nora Knerr. Auch ein Ausflug nach Venedig stand auf dem Programm. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Sven Brecht begleitete die Lehrerin die Gruppe.

Ebenfalls mit dabei waren Franziska Schwarz, Lena Büscher und Teresa Wald vom Verein "Starkmacher", ohne dessen Sponsoring die Teilnahme an dem aus einem EU-Fonds mitfinanzierten Projekt nicht möglich gewesen wäre.

Mit einem Sieg rechneten die Seckenheimer, deren Performance zu Hause per "Livestream" von den Mitschülern verfolgt wurde, nicht. Umso größer war der Jubel, als sie sich gegen die anderen Bandauftritte, Videoclips, Tänze und Theateraufführungen durchsetzen konnten. Ebenso spannend war die Begegnung mit rund 500 Schülern aus 18 Klassen, die aus Italien, Kroatien, Slowenien, Mazedonien, Albanien und Bosnien stammten. Die Seckenheimer waren übrigens der einzige deutsche Vertreter.

Nicht mit dabei sein konnte Musiklehrer David Joepgen, doch der Sieg in Italien spornt ihn und seine Schulband noch einmal richtig an. Derzeit stehen sie mit "Digitale Welt" im Wettbewerb mit zahlreichen anderen Jugendprojekten aus Deutschland und Österreich um den ersten Platz. Per Online-Voting kann bis 7. Mai darüber abgestimmt werden. Aktuell rangieren die Seckenheimer unter über 180 Projekten auf Platz zwei und hoffen auf möglichst viele "Klicks", damit sie nach 2015 auch in diesem Jahr ganz oben mitmischen können.

Info: Song und Link zum Voting unter www.seckenheimschule.de.