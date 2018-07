Die Männer von der Evangelischen Freien Gemeinde aus der Nähe von Gießen sind extra nach Mannheim gekommen, um in der ehemaligen US-Siedlung Franklin ein Schnäppchen zu machen. Sie bauen gerade die bunten Kunststoff-Rutschröhren vom Kletterturm ab. Foto: Gerold

Von Gerhard Bühler

Bevor in den nächsten Tagen Bagger und andere schwere Geräte mit dem Abriss der ersten Wohnblocks im ehemaligen Benjamin Franklin Village im Stadtteil Käfertal beginnen, sollen noch gut erhaltene und brauchbare Dinge aus der ehemaligen US-Wohnsiedlung gerettet werden. Dazu rief die Stadt vor Kurzem den "Franklin Store" ins Leben. Zu kaufen gibt es hier Einbaumöbel, Armaturen und Türen bis hin zu kompletten Kinderspielplätzen im Außenbereich. Das Motto heißt: Alles muss raus, bevor die Bagger kommen.

Das Meiste ist schon weg

In den ehemaligen Wohnhäusern der Amerikaner stehen Einbauschränke, Einbauküchen, Zimmertüren und vieles mehr zum Verkauf. Die Gegenstände sind im Einzelnen unter "Ebay-Kleinanzeigen" nachlesbar. Zum Verkauf steht auch das "Mobiliar" im Außenbereich. Zum Beispiel eine komplette Basketballanlage mit Stahlständern und Korb. "Wir wollen auch die 160 Straßenlaternen verkaufen, die hier in Franklin-Mitte stehen", sagt Philipp Morlock, der im Auftrag der städtischen Projektgesellschaft MWSP den Verkauf organisiert.

Neben Grillhütten oder Fahrradunterständen sollen vor allem die zahlreichen Kinderspielplätze und Spielgeräte eine Weiterverwendung durch neue Besitzer finden. Für den Nachwuchs der Soldatenfamilien wurden die Grünflächen zwischen den Wohnblocks reichlich mit Spielgeräten ausgestattet. "Wir haben allein hier rund 60 kleine und große Kinderspielplätze", schätzt MWSP-Mitarbeiterin Laura Todaro. Vor einigen Tagen seien Mannheimer Einrichtungen, Kindergärten, Schulen und Vereine über den Ausverkauf der Spielgeräte informiert worden. Zu zwei Besichtigungsterminen kamen einige Interessenten.

"Inzwischen sind die Spielgeräte fast alle reserviert oder schon weg", erläutert Morlock. Wer sich als Privatperson ein Stück Franklin sichern will, hat leider Pech. Aus rechtlichen Gründen dürfe an Privatpersonen nicht verkauft werden. Ebenso werde nur abgegeben, was der TÜV zuvor für sicher erklärt hat.

Dass es hier für wenig Geld gute Dinge zu holen gibt, hat sich offenbar schnell herumgesprochen. Mit Helfern und einem Auto mit Anhänger ist an diesem Tag Sabine Blecher vom Kastanien-Kindergarten aus Hemsbach gekommen, um ein Spielhäuschen und eine kleine Wippe abzuholen. "Wir zahlen dafür nur zehn Prozent vom Ausgangspreis", freut sie sich über das Schnäppchen. Aus der Nähe von Gießen in Hessen sind Männer der Evangelischen Freien Gemeinde angereist, um einen hohen Kletterturm aus Holz mit zwei bunten Kunststoff-Rutschröhren abzubauen. "Der Spielplatz kommt vor unser neues Gemeindehaus in Pohlheim", erläutert Werner Kutscher.

Die Männer legen mit der Schaufel die Betonfundamente frei, um die Verschraubungen der Holzpfeiler zu lösen. Alles soll heute noch im geliehenen Lastwagen verstaut und mitgenommen werden. Auf eine bisher als Grillhütte dienende Überdachung aus verzinktem Eisen hat es dagegen Patrick Feldes von der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim abgesehen. "Sie soll künftig als Carport dienen", sagt er. Die stabile Konstruktion von fünf mal fünf Metern Größe ist dafür bestens geeignet. Gerade die Grillhütten seien weggegangen wie warme Semmeln.

Mit einiger Mühe gelang es dem Mannheimer Tierheim, sich die letzten beiden Exemplare zu sichern. "Damit können wir beim nächsten Tag der Offenen Tür im Tierheim unseren Besuchern bei schlechtem Wetter einen Unterstand bieten", freut sich Vereinsvorsitzender Herbert Rückert.

"Es ist schade, aber wir haben einfach zu wenig Zeit, alles in Ruhe abzuverkaufen", bedauert Morlock. Franklin-Mitte habe die Stadt erst am 1. April übernehmen können. Die ersten beiden Bauabschnitte sind bereits geschlossen. "Aus dem dritten Bauabschnitt können aber noch bis zum 5. Mai Sachen herausgeholt werden".

Info: www.franklin-mannheim.de