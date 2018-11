Von Edith Exner-Goldschmitt

Er hat den Finger am Puls des Electronic-Global-Pop und brilliert mit der professionellen Mischung aus Fantasie und Kunst. Christopher von Deylen platziert seit 18 Jahren erfolgreich seine Alben, die ausnahmslos immer auf den Spitzenplätzen der Charts notieren. Auch bei seinem Gastspiel in der SAP Arena beweist der musikalische Tausendsassa mit einer eleganten Symbiose aus Pop, Trance und New Age sein Gespür für atmosphärischen Sound, ohne in Fahrstuhlmusik abzugleiten.

In die gut besuchte Halle bringt von Deylen mit einer vierköpfigen Band - angedockt an sein Musikprojekt Schiller - das abwechslungsreiche und unterhaltsame zweistündige Gesamtwerk "Future" mit. Die Sinne seiner begeisterten Fans hüllt er in ein kurzweiliges Gemisch aus entspannenden sphärischen Fantasiereisen und rockigen Beats, die visuell geschickt mit dem Raum verschmelzen. Die atemberaubenden Lichteffekte des Designers Vince Forster und die Sounds vom Chef entführen wahrlich in unendliche Weiten. Zweifelsfrei die Highlights dieses Konzerts bilden die Werke "Ultramarin", "Once upon a time" und "Polarstern". Als Solisten bezaubern Arlissa, die ihre Stimmgewalt mit "Not in Love" durch die Arena schickt sowie Tricia McTeague, die bei "Dancing in the dark" eine gewisse Leichtigkeit versprüht. Obwohl sich Weltstar Sharon Stone und von Deylen nie in die Augen blickten, schrieb sie für "Future" den gelungenen Songtext "For You", mit der Solistin Carmel das Publikum verzaubert. Mit Flo Dauner am Schlagwerk und Dough Winbish (Bass) stehen zudem souveräne Instrumentalisten auf der Bühne.

Dank dieser Performance erhält Schiller von seinen Bewunderern in der SAP Arena den ultimativen Ritterschlag. Der Fan von "Kraftwerk" beweist einmal mehr, dass an ihm in Sachen Electronic-Pop keiner vorbeikommt. Dass er sich schon in jungen Jahren auch an der Musik von Jean Michel Jarre und Tangerine Dream orientierte, ist nicht zu überhören, aber durchaus gewollt.