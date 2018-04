Die Besucher des Zeughauses der Reiss-Engelhorn-Museen (rem) müssen zurzeit einen kleinen Umweg machen. Ein Bauzaun auf dem Eingang Toulonplatz (C 5) versperrt ihnen den Weg. Das Vorfeld des Zeughauses musste abgesperrt werden, nachdem sich einige Schieferplatten vom Dach gelöst hatten und herunterfielen. Weil die Rückseite zum Hofgarten nicht betroffen ist, können die Besucher das Zeughaus durch den Seiteneingang betreten. Ein Gutachten zur genauen Untersuchung des Dachzustandes wurde in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden in vier bis sechs Wochen erwartet, so lange bleibt der Zaun erst einmal stehen. Das Dach war erst 2006 komplett neu gedeckt worden.