Von Gerhard Bühler

Mannheim ist noch immer eine Hafen- und Industriestadt. Dass sich direkt an den Rheinau-Hafen mit seinen Verladeanlagen und dem Schwerlastverkehr ein weitläufiges Naturschutzgebiet mit seltenen Tier- und Pflanzenarten anschließt, ist nur Wenigen bekannt. Mit der Aufstellung von großen Informationstafeln macht nun das Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe auf dieses Kleinod der Natur am südlichen Stadtende aufmerksam.

Der Kontrast könnte größer nicht sein. Rechts der Antwerpener Straße im Hafengebiet reihen sich riesige Lagerhallen von Logistikfirmen, hinter denen im Hafenbecken 24 die Frachtschiffe anlegen. Links von der Straße verlaufen die Stadtgrenzen. Der Blick in südliche Richtung schweift über große Wiesenflächen, nur unterbrochen von Büschen, Gehölzen und kleinen Baumgruppen.

Hier beginnt das Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Schwetzinger Wiesen/ Riedwiesen". "Mit insgesamt 650 Hektar zählt es zu den größten und schönsten Naturschutzgebieten im Raum", erklärte Nicolette Kressl. Die Regierungspräsidentin aus Karlsruhe war zum Ortstermin in die Riedwiesen gekommen, um zusammen mit Mannheims Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala die insgesamt 13 mit Bild und Text versehenen Informationstafeln symbolisch zu enthüllen.

Verteilt an den Zugangswegen, sollen die Tafeln den Besuchern interessante Informationen über die hier noch existierende, schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt vermitteln, sagte Kubala. Das Naturareal besteht aus den je 150 Hektar großen Naturschutzgebieten "Backofen-Riedwiesen" und "Schwetzinger Wiesen/ Edinger Ried", die sich hintereinander am Rhein entlang erstrecken.

Östlich zur Gemeinde Brühl schließt sich das 350 Hektar große Landschaftsschutzgebiet "Schwetzinger Wiesen" an. Näher zum Rhein gibt es wegen des Kiesabbaus einige Baggerseen.

Daneben sorgen Au-Gewässer und Altrheinarme für mit Schilf bewachsene Feuchtgebiete. Zusammen mit etwas höheren, trocken-sandigen Wiesen findet sich hier ein Mosaik verschiedener Lebensräume, das ergänzt wird durch Hecken und Gebüsche.

Im Bereich des "Backofens" stehen noch Reste ursprünglicher Auwälder mit Silberweiden. "In den Naturschutzgebieten leben seltene, teils vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen wie die Sibirische Schwertlilie, der Arznei-Haarstrang und der Kanten-Lauch", erläuterte Dr. Luise Murmann-Kristen, Naturschützerin des RP.

Dazu kommen seltene Arten von Insekten, Vögeln, Fröschen und Kröten. "Vom Arznei-Haarstrang etwa ernährt sich ein Schmetterling, der Haarstrang-Eule genannt wird", erklärte Dr. Jost Armbruster. Die seltene Schmetterlingsart komme nur noch an zwei Stellen in Baden-Württemberg vor, so der Naturschützer. Armbruster wurde im vergangenen Jahr vom Regierungspräsidium eingestellt mit dem Auftrag, sich besonders um Mannheim und den Rhein-Neckar-Kreis zu kümmern.

Info: Weitere Infos gibt es im Internet unter www.mannheim.de/buerger-sein/naturschutzgebiete.