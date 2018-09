Von Olivia Kaiser

Mannheim. Tina Turner ist echte eine Rock Legende: 180 Millionen verkaufte Platten, elf Grammys, und Nummer-1-Hits rund um den Globus. Als schwarze Solokünstlerin schaffte sie eine steile Karriere jenseits des Motown - und ebnete damit Sängerinnen wie Whitney Houston und Beyonce Knowles den Weg. Grob wird ihre Lebensgeschichte in dem Musical "Tina the Rock Legend" nacherzählt - garniert mit ihren größten Hits.

Wer ein Tina-Turner-Musical produzieren möchte, steht vor der großen Herausforderung, eine Sängerin zu finden, die über Tinas charakteristische Reibeisenstimme verfügt, ihre Tanzschritte in High Heels kopieren kann, über eine gewisse Rampensau-Qualität verfügt - und der Sängerin auch noch wenigstens ein bisschen ähnlich sieht. Tess D. Smith ist diese Frau - und sie kommt auch noch aus Mannheim. Was die Besucher des Rosengartens zu stürmischem Applaus veranlasste - und Tess D. Smith wiederum zu Tränen rührte.

Im ersten Teil des Musicals tritt Smith allerdings nur im Hintergrund in Erscheinung und singt. Denn die 18-Jährige Anna Mea Bullock - wie Tina Turner mit bürgerlichem Namen heißt - verkörpert die Schauspielerin Céline Beran. Die Geschichte setzt ein, als Anna Mae nach dem Tod ihrer Großmutter ihren Heimatort Nutbush in Tennessee verlässt, um zu ihrer Schwester nach St. Louis zu gehen. Dort begegnet sie dem Musiker Ike Turner (Kayode Akinyemi), der sofort ihr außergewöhnliches Talent erkennt. Als "The Ike and Tina Turner Revue" feiern sie mit Songs wie "Rollin‘ on a River", "Proud Mary" oder "Better Be Good to Me" Erfolge.

1962 heiraten Tina und Ike, doch die Ehe ist überschattet durch Ikes Drogenexzesse und Gewaltausbrüche. 14 Jahre erträgt Tina die Ehehölle; schließlich lässt sie sich scheiden - und startet eine Solo-Karriere, die sie zum Superstar macht.

Ab da hat Tess D. Smith ihren großen Auftritt. Sie verkörpert die Tina der 80-er Jahre mit Lockenmähne, Minikleid und High Heels. "Hallo, Monnem", ruft sie - und bekennt, dass sie in Mannheim zu Hause ist. Spätestens von da an herrscht Hochstimmung auf der Bühne und im Publikum. Ein Hit folgt dem anderen: "Steamy Windows", "Addicted to Love" oder "Private Dancer".

Die "Mannheimer Tina" verkörpert ihr großes Vorbild auf beeindruckende Weise: Sie meistert die charakteristischen Tanzschritte, wirbelt über die Bühne und versprüht die gleiche Energie und Vitalität, die Konzerte von Tina Turner ausmachten. Sie schafft es dabei sogar, die verschiedenen Genres, in denen sich Tina Turner mühelos bewegte, ebenso mühelos zu interpretieren - etwa bei den Duetten "It’s Only Love" und "Cosa de la Vita" mit Background-Sänger Daniel Splitt.

Grandios schließlich das Finale mit "Nutbush City Limits" und - passender könnt’s kaum sein - "Simply The Best".