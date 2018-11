Von Volker Endres

Geht es nach Universitätsrektor Prof. Ernst-Ludwig von Thadden, dann könnte sich die Universität der Innenstadt noch weiter annähern. Was dabei stört, ist die viel befahrene Bismarckstraße. "Eine Beruhigung dort wäre für uns ein gewaltiger Fortschritt", sagte er jüngst beim Schlossfest. Oberbürgermeister Peter Kurz sicherte eine Anhörung zu diesem Thema zu.

Rund 40 000 Autos pro Tag machen die Bismarckstraße zwischen den L-Quadraten und weiter zwischen Schloss und den A-Quadraten zu einer Hauptschlagader im Mannheimer Innenstadtverkehr. Erste Vorschläge für eine Beruhigung dieser Strecke, die vor Öffnung des Fahrlachtunnels (1994) sogar über 52 000 Fahrzeugbewegungen verkraften musste, stammen noch aus den 1990er Jahren. "Wir haben 1993 im Gemeinderat einen Antrag für die Schaffung eines Fahrradstreifens und dafür den Verzicht einer Fahrspur eingereicht", erinnert sich Stadtrat Wolfgang Raufelder (Grüne).

Die Überwindung der "Barriere" Bismarckstraße war als "Kurpfalzachse" zwischen Altem Messplatz und Schloss, auch Bestandteil der Konzepte zum Mannheimer Jubiläumsjahr 2007. "Dabei war sogar von einer Tunnellösung zwischen Schloss und Innenstadt die Rede. Dieser Vorschlag wurde jedoch sehr schnell zu den Akten gelegt", so Raufelder. Wiederbelebt wurden die Ideen im Rahmen des Modellprojektes "Fahrradfreundliche Kommune", zu der Mannheim im Jahr 2012 erklärt worden war.

So kommt nun tatsächlich Bewegung in den Vorgang. "Wir wollen in der Anbindung der Universität an die Innenstadt weiterkommen", hatte Oberbürgermeister Kurz kürzlich verkündet. "Dafür müssen wir die Bismarckstraße ändern." Planungskosten von 200 000 Euro hatte der Gemeinderat dafür bereits im vergangenen Jahr bewilligt. Erste Ergebnisse dafür liegen nun vor. "Aktuell sind wir bei der Erstellung einer Verkehrssimulation", heißt es dazu aus der Verkehrsplanung. Näheres könne man dazu aber noch nicht sagen.

"Wir stimmen die Vorschläge zunächst einmal mit den Fraktionen ab und dann treten wir in die Kommunikation mit der Universität ein", erklärte Volker Böhn, Abteilungsleiter Verkehrsplanung. Das Konzept sehe einen Fahrradstreifen vor, die Anzahl der Autospuren bleibe jedoch erhalten, verriet er schon einmal. "Das ist eine große Herausforderung." Er glaubt, den Gremien mit den gefundenen Lösungen einen interessanten Vorschlag für die Trennwirkung der Bismarckstraße bis zum Schloss unterbreiten zu können. Entscheidend sei nun, so Raufelder, dass im kommenden Haushalt der Stadt und auch im Landeshaushalt Mittel für die Umgestaltung eingestellt werden. Kosten etwa drei Millionen Euro.

Sollte alles so klappen, und auch der Mannheimer Gemeinderat und seine Beratungsgremien grünes Licht geben, dann könnte die Bismarckstraße bereits ab Sommer 2014 ein neues Gesicht erhalten. Aber nach der Vorberatung mit den Gemeinderatsfraktionen steht zunächst einmal der Anhörungstermin mit der Universität im Oktober an. Ziel: "Wir wollen in der Anbindung weiterkommen", so Oberbürgermeister Kurz.