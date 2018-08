Von Harald Berlinghof

Die Bahn geht auf die Anwohner entlang der Riedbahnstrecke in Mannheim zu. Nachdem das Unternehmen in Abstimmung mit der Stadt Mannheim fast 600 Gebäude und Wohnungen in den Stadtteilen Blumenau, Schönau, Gartenstadt und Waldhof ermittelt hat, die vor allem durch den zunehmenden Güterverkehr einer zusätzlichen Lärmbelastung ausgesetzt sind, sollen in diesen Tagen die Anwohner Post von der Stadt bekommen.

Darin enthalten sind auch die Unterlagen für die Teilnahme an einem Förderprogramm zur Anbringung von passivem Schallschutz. Darunter versteht man Schallschutzfenster und Lüfter, die ein Öffnen der Fenster nachts überflüssig machen sollen. Die Bahn gesteht zu, dass in den angeschriebenen Haushalten die zulässigen Lärmgrenzwerte überschritten werden. Förderfähig sollen allerdings nur Gebäude sein, die vor 1974 erbaut wurden, weil davor andere gesetzliche Regelungen galten.

Jedem Teilnehmer an dem Förderprogramm wird angeboten, dass ein Ingenieurbüro kostenlos die Wohnsituation beurteilt. Schallschutzfenster werden nur in Kinderzimmern und Schlafräumen gefördert. Auf dieser Grundlage entscheidet der Eigentümer - nicht der Mieter - über die Realisierung der Maßnahmen, für die er 25 Prozent der Kosten selbst übernehmen muss.

Die Bahn betont, dass es sich bei der Lärmsanierung um eine freiwillige Leistung des Bundes handelt und kein Rechtsanspruch darauf besteht, da es sich um keinen Streckenneubau handelt. "Die Bahnlinie war in aller Regel vor der Wohnbebauung da", so ein Sprecher. "Das ist, wie wenn jemand neben die Kirche zieht und sich dann über das Glockenläuten beschwert". Allerdings ist auch unstrittig, dass die Lärmbelastung in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen hat. Die Mannheimer Bürgerinitiative "Lärm hoch drei" fordert in der Quadratstadt seit Jahren eine Lärmreduzierung durch die Bahn. Weiter südlich tut das die Hockenheimer Bürgerinitiative "Stille Schiene" (BISS).

Schallschutzfenster sind bei Anwohnern, so ist von Bürgerinitiativen immer wieder zu hören, kein sehr beliebtes Mittel der Lärmsanierung. "Wer will sich schon in seiner Wohnung rund um die Uhr verbarrikadieren. Wir lehnen die Schallschutzfenster mit Lüfter als Zwangsbelüftung ab", betont Jürgen Kuhn von "Lärm hoch drei". "Deshalb akzeptieren wir die jetzt eingeleiteten Maßnahmen nur als vorübergehende Entlastung der Anwohner und fordern weiterhin vehement eine Untertunnelung der östlichen Riedbahnstrecke", so Kuhn, der in Neuostheim selbst vom Bahnlärm betroffen ist. Man befürchtet, dass die Bahn nach dem Einbau solcher Fenster diesen Streckenabschnitt unter der Rubrik "lärmsaniert" ablegt. "Wir wollen daher, dass die Anwohner den jetzt von der Bahn angebotenen Spatz in die Hand nehmen, aber weiter die Taube fordern", sagt er. Und die Taube auf dem Dach das ist eben der Tunnel.

Auf dem 33 500 Kilometer langen Streckennetz der Bahn sind 3700 Kilometer besonders belastet. Bundesweit "brennt" es wegen Lärmsanierungen an 1485 Stellen. Seit 1990 wurden rund 560 Kilometer Schallschutzwände errichtet und in 53 400 Wohnungen Schallschutzfenster eingebaut. Dafür wurden mehr als eine Milliarde Euro an Bundes- und Bahnmitteln eingesetzt.

In der Metropolregion Rhein-Neckar wird im Zusammenhang mit der ICE-Neubaustrecke Rhein-Main/Rhein-Neckar immer wieder betont, dass ein maximaler Schutz der Anwohner vor zusätzlichem Bahnlärm Bedingung für eine Realisierung sei. Von Schallschutzwänden bis hin zu kompletten Einhausungen der Güterbahnstrecke reicht das Szenario. Allerdings, so die Bahn, ist dort die Grundlage eine andere, weil es sich um den Neubau einer Strecke handelt.