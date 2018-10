Von Heike Warlich-Zink

Im Stadtteil Neuostheim entsteht mit dem Ökumenischen Zentrum ein Projekt, wie es in dieser Größenordnung in Baden wohl einzigartig ist: Die katholische Pfarrkirche St. Pius wird bereits seit 2010 von den beiden großen christlichen Konfessionen gemeinsam genutzt.

Auf dem Gemeindegrundstück von St. Pius wurde jetzt das Richtfest für das Ökumenische Kinderhaus gefeiert und gleichzeitig der Spatenstich fürs unmittelbar benachbarte evangelische Pfarrhaus vollzogen, für das die katholische der evangelischen Kirche wiederum das 230 Quadratmeter große Grundstück in Erbpacht überlassen hat.

Einweihung Anfang 2018

"Es bedurfte Weitsicht, Mut und Durchhaltevermögen. Denn jeder hatte etwas aufzugeben im Sinne der Einheit", sagte Dekan Ralph Hartmann. 500 Jahre nach Spaltung der Kirchen ein bemerkenswerter Schritt, den sein katholischer Amtskollege Dekan Karl Jung als zukunftsweisendes Pilotprojekt bezeichnete. "Wir sind gemeinsam als Christen unterwegs", betonte Jung. Und aus diesem Selbstverständnis heraus, habe man letztlich ein großes, modernes Kinderhaus mit vier Gruppen für 84 Kinder konzipieren können, deren Eltern sich zwischen Ganztagesbetreuung und verlängerter Öffnungszeit entscheiden können.

Ein Haus, das nach Ansicht von Hartmann mit seinen 900 Quadratmetern ausreichend Raum für die künftigen Nutzer sowie die Umsetzung einer zeitgemäßen Pädagogik bietet. Weil die Kindertagesstätte auf dem katholischen Grundstück errichtet wird, ist die katholische Gesamtkirchengemeinde die Bauherrin und wird auch die Trägerschaft übernehmen.

Eine reine Formalie, denn das Kinderhaus wird ausdrücklich als ökumenisch verstanden. "Es wird über die nächsten Jahrzehnte Bestand haben", bekräftige Bernhard Hübner vom Gemeindeteam St. Pius. Nach dem Richtfest beginnt nun der Innenausbau. Die Einweihung soll Anfang 2018 stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt will auch die Thomasgemeinde das evangelische Pfarrhaus beziehen.

Es war und ist also viel Bewegung drin in den Neuostheimer Kirchengemeinden mit dem erklärten Ziel eines Zusammenrückens. "So wird aus Zweien Eines" hatte man daher als Motto für Spatenstich und Richtfest gewählt, für das die Kinder vier Grundsteine mit den wesentlichen Elementen der Schöpfungsgeschichte gestaltet hatten. Die farbenfrohen Steine sollen laut Architekt Christian Franck ins Kinderhaus mit eingebaut werden. "Das ist euer persönlicher Fingerabdruck", wandte er sich an die Kinder, die das Ereignis zusammen mit den Erzieherinnen mit Liedbeiträgen umrahmten.

Freude, Stolz und auch Erleichterung sprach aus allen Reden und Grußworten. Denn auf dem Weg zum Ökumenischen Zentrum Neuostheim mit all seinen Einzelprojekten galt es manchen Knoten zu lösen.

Die ersten Überlegungen für den gemeinsamen Weg gab es bereits 2010, nachdem Ende 2009 die Thomaskirche durch einen Wasserschaden dauerhaft nicht zu benutzen war und die evangelischen Christen in die katholische Pfarrkirche auswichen. Die Idee einer dauerhaften Zusammenlegung der Kindergärten und der Aufbau eines Ökumenischen Zentrums begann mehr und mehr zu reifen. Die Stadt signalisierte ebenfalls Zustimmung und damit Zuschüsse zum gemeinsamen Kinderhaus.

"Es hat schwierig angefangen, und es endet wunderbar", resümierte Stadtrat Claudius Kranz und wünschte sich als Vertreter der Stadt, dass die beiden Kirchen als Sozialpartner auch zukünftig noch viele weitere Projekte gemeinsam verwirklichen.