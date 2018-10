Mannheim. (dpa) Meredith Michael-Beerbaum. Carsten-Otto Nagel und Janne-Friederike Meyer aus dem Weltmeisterschaft-Quartett gehören zu den herausragenden Startern beim 51. Internationalen Reitturnier in Mannheim. Weitere deutsche Spitzenreiter wie Marco Kutscher, Philipp Weishaupt, Hans-Dieter Dreher oder Vorjahressieger David Will sorgen neben starker ausländischer Konkurrenz für ein hochkarätiges Teilnehmerfeld beim Maimarkt-Turnier vom 2. bis 6. Mai. Reiter aus 40 Nationen werden erwartet. Es geht um ein Gesamtpreisgeld von 215.000 Euro und dreimal um Weltranglistenpunkte.

Zu den Hauptereignissen im Springreiten gehören das "Maimarkt-Championat von Mannheim" (Sonntag, 16 Uhr) und der "Große Preis - Die Badenia" (Dienstag, 14 Uhr). Im Dressurviereck stehen der Grand Prix am Freitag (9 Uhr), der Grand Prix Special am Samstag (16 Uhr) und die Kür am Sonntag (11.45 Uhr) im Mittelpunkt.