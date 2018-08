Die 2013 gegründete Brombeeren-Stiftung an den Reiss-Engelhorn-Museen entstand auf Initiative von Traudl Engelhorn-Vechiatto in Gedenken an ihren verstorbenen Mann Peter Engelhorn. Der Verkauf des Pharmaunternehmens Boehringer Mannheim für elf Milliarden Dollar an Roche hatte der Familie Engelhorn ein immenses Vermögen beschert. Mit einem Stiftungskapital in Höhe von

Brombeeren-Stiftung

Die 2013 gegründete Brombeeren-Stiftung an den Reiss-Engelhorn-Museen entstand auf Initiative von Traudl Engelhorn-Vechiatto in Gedenken an ihren verstorbenen Mann Peter Engelhorn. Der Verkauf des Pharmaunternehmens Boehringer Mannheim für elf Milliarden Dollar an Roche hatte der Familie Engelhorn ein immenses Vermögen beschert. Mit einem Stiftungskapital in Höhe von 20 Millionen Euro ausgestattet, trägt die Stiftung maßgeblich zur Unterstützung der rem bei. Den Namen "Brombeeren-Stiftung" wählte Engelhorn-Vechiatto in Anlehnung an ihre Stiftung "Fondation Les Mûrons" an ihrem Schweizer Wohnort in Lausanne. ger

