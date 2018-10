dpa/dut. An einem Infostand zur politischen Lage in Syrien und dem Irak sind am Samstag auf dem Marktplatz Rechtsextreme und Muslime aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich am Nachmittag insgesamt hundert Anhänger der rechten Szene vor einem Infostand, dessen Betreiber unter anderem kritisch über die Terrorgruppe IS informieren wollten. Der Islamkritiker Zahid Khan hatte zu der öffentlichen Kundgebung eingeladen.

Muslimische Passanten fühlten sich durch die Anwesenheit der Rechtsextremen provoziert, so dass sich schließlich zwei feindliche Gruppen bildeten. Nach Angaben eines Polizeisprechers standen den Rechtsextremen rund 50 Muslime gegenüber. Verletzt wurde bei dem Aufeinandertreffen niemand, beide Seiten beschimpften und provozierten sich jedoch so lange, dass die Lage zu eskalieren drohte. Bevor es zu Schlägereien kommen konnte, griffen die Beamten ein und erteilten Platzverweise.

Erst vergangene Woche kam es bei einer Demonstration einer deutsch-kurdischen Jugendgruppe zu Provokationen zwischen Türken und Kurden. Rund 400 Menschen demonstrierten gegen Angriffe auf die kurdische Stadt Kobane. Weil es immer wieder zu Provokationen zwischen den kurdischen Demonstranten und am Rande stehenden Türken kam, musste die Polizei die aufgeheizte Stimmung beruhigen und konnte so Schlimmeres verhindern.