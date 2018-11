env. "Dieses Festival ist Integration und Freude", sagte Ausstellungsleiter Yilmaz Gören über das erste Mannheimer Ramadanfest, das am Freitag, am Vorabend des heiligen Monats begann. Bis zum 28. Juli brechen die Muslime nun täglich zum Sonnenuntergang gemeinsam das Fasten auf dem Maimarktgelände.

Wenn Fasten tatsächlich für die gläubigen Muslime nicht nur eine Zeit der Besinnung, sondern auch der Selbstprüfung ist, dann haben sich die Besucher des Maimarktgeländes für die kommenden Tage einiges vorgenommen. Empfangen werden die Gäste nämlich nicht nur vom Duft einer Hähnchenbraterei, sondern von einer knapp 200 Meter langen Zeltstraße, an der sich ein Gastronomiestand direkt an den nächsten anschließt.

Und zwischen dem Einlass um 17 Uhr bis zum Sonnenuntergang gegen 21.30 Uhr ist da jede Menge Selbstbeherrschung gefragt. Gut, dass der Maimarktclub zum übergroßen Gebetsraum - selbstverständlich nach Geschlechtern getrennt - umfunktioniert wurde.

Türkische Spezialitäten von scharf bis süß, von heiß bis kalt, von herb bis fruchtig, aber auch Fisch stehen dann nach Sonnenuntergang bis Mitternacht zur Verfügung. Überhaupt weht über dem Maimarktgelände nicht nur sprachlich und kulinarisch der Halbmond. Auch das Musik- und Kulturprogramm in der Halle selbst ist stark von orientalischen Klängen geprägt. So eröffnete der in der Türkei bekannte Sänger Ugor Isilak, der den Wahlkampf des Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan unterstützt, das Fest am letzten Abend des islamischen Mond-Monats Scha'ban.

Zahlreiche weitere Künstler, die teilweise eigens aus der Türkei anreisen, beschallen, selbstverständlich ebenfalls erst nach Sonnenuntergang, an jedem Abend die Maimarkthalle. Dafür ist die Mehrzweckhalle bestens gerüstet.

700 Biergarnituren mit einer Bank und zwei Bänken geben einen deutlichen Beleg dafür, dass die Veranstalter des Vereins "Cultura Mannheim" mit dem Geschäftsführer Uluhan Yazici mit rund 16.000 Besuchern am Tag und damit 500.000 Gästen insgesamt auf dem ersten Ramadanfest rechnen. Zumindest zur Eröffnung war dabei die Stimmung locker und gelöst. Für Bürgermeisterin Felicitas Kubala ist Mannheim, mit rund 30.000 Einwohnern muslimischen Glaubens, "der richtige Ort", für eine solche Veranstaltung. Dabei legten sie und die Veranstalter entschieden Wert darauf, dass nicht nur Muslime auf dem Maimarktgelände willkommen sind. "Vielfalt braucht Begegnung. Dazu gehören sicher auch Konflikte, die wir gemeinsam lösen müssen", sagte Kubala.

Das Fest biete die beste Gelegenheit dafür, "sich zu begegnen und mehr voneinander zu erfahren." Sie dankte deshalb dem Ausrichterverein für den Mut zu dieser Veranstaltung.

Zumal sich das Fest nicht allein an die Mannheimer Gläubigen richtet, sondern alle Muslime der Metropolregion willkommen sind. Und auch die aller Altersklassen. So ragt auf dem Maimarktgelände ein Riesenrad in den Himmel - Höhepunkt eines kleinen Vergnügungsparks, der sich, ebenso wie die vorbeiziehenden Figuren der türkischen Märchenwelt, vor allem an die jungen Gäste richtet, die vom Fasten-Gebot, ebenso wie Kranke und Schwangere, ausgenommen sind.

In der Maimarkthalle selbst kann der Veranstaltungsort seine Herkunft nicht verleugnen. Rund 50 Aussteller sind hier in der Halle vereint. Darunter eigens der Türkei eingeflogene Spezialisten für Mode oder Telekommunikation.