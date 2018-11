Von Heike Warlich-Zink

Vor der Schwetzinger Schlosskulisse ist der Opernabend bereits seit Jahren ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender, nun kommt das Mannheimer Schloss hinzu. Am 20. Juli (ab 20 Uhr) wird das seit zwei Jahren komplett restaurierte Mannheimer Schloss "in Flammen" stehen - als Hintergrund für eine Inszenierung aus Licht, Feuerwerk und - vor allem - Musik. Eine Premiere für Mannheim, denn noch nie wurde die ehemals kurfürstliche Residenz derart in Szene gesetzt, wenngleich "Feuerkunst" gerade im Barock immer wieder als Bestandteil großer höfischer Feste vor allem in England und Frankreich beschrieben wird.

"Schloss in Flammen" ist eine Veranstaltung von Yellow Concerts, dem Nationaltheater Mannheim und den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Ein Team, das sich bereits von der gleichnamigen Veranstaltung in Schwetzingen kennt. "Nun gehen wir unter demselben Namen, aber aufgrund des völlig anderen Ambientes mit einer neuen Veranstaltung nach Mannheim", so Erwin Clausen von Yellow Concerts. Denn: Architektur und örtliche Gegebenheiten stellen ihre eigenen Anforderungen an Illumination und Pyrotechnik. Die zu "Schloss in Flammen" stets dazu gehörenden Picknickgruppen finden andere Bedingungen als in Schwetzingen vor. "Ihnen wird kein Rasen, sondern der gepflasterte Untergrund im hinteren Bereich des Ehrenhofes zur Verfügung stehen", freut sich der Geschäftsführer auf die erfahrungsgemäß hübsch und einfallsreich angezogenen Picknickgäste. Die drei schönsten dieser Arrangements werden von einer Jury prämiert.

Geboten wird eine Open Air-Schlossnacht im festlichen Rahmen mit Werken unter anderem von Mozart, Tschaikowsky, Verdi und Puccini. Die Arien und Szenen aus weltbekannten Opern werden dargeboten vom Orchester des Mannheimer Nationaltheaters unter der Leitung von Alois Seidlmeier. "Wir wollen ein hohes musikalisches Niveau", kündigte Opernintendant Prof. Dr. Klaus-Peter Kehr bei der Pressekonferenz unter den zehn Gesangssolisten vom Nationaltheater unter anderem den international ausgezeichneten Countertenor Yuriy Mynenko an. Die Moderation der Gala übernimmt der Christian "Chako" Habekost, Kabarettist, Kurpfälzer und Opernkenner.

Krönender Abschluss soll das Feuerwerk in synchroner Abstimmung zu Händels "Feuerwerksmusik" sein. Für diese gut 15-minütige Inszenierung bedürfe es einer exakten Abstimmung zwischen Pyrotechnik und Musik. "Nur dann stimmen die Effekte", verspricht Clausen ein Gesamtkunstwerk ausgeklügelter Boden- und Luftpyrotechnik, in den Nachthimmel gezaubert vom international renommierte Pyrokünstler Renzo Cargnelutti.

