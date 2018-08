Von Harald Berlinghof

Fast 400 Exponate der ständigen Ausstellung im Schloss sind jetzt wieder aus dem Depot in Karlsruhe an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Dorthin waren sie ausgelagert worden, solange in den Räumlichkeiten Teile der Wittelsbacher Ausstellung gezeigt wurden. 150 Möbelstücke, 90 Stück Porzellan oder Glas und 18 teils großformatige Gemälde mussten transportiert werden. Alleine das prunkvolle, große badische Tafelservice aus Silber umfasst 136 Einzelstücke vom siebenteiligen Besteck über Prunkleuchter bis zu Tabletts und Tellern. Dabei erstrahlt es wieder in neuem Glanz, haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg doch rund 15.000 Euro in die restauratorische Aufarbeitung des Silbers investiert.

Ab dem kommenden Sonntag, 18. Mai, sind die Prunkräume des Schlosses in seiner Beletage wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Bei einem "Tag der offenen Tür" steht am Sonntag ab 10 Uhr das Schlossportal bei freiem Eintritt offen. Ab 12 Uhr trifft man überall im Schloss, im Silberzimmer (erstes Vorzimmer), im blauen Salon, im Trabantensaal oder im Rittersaal auf herrschaftliche Damen und Herren aus der Zeit des Barock und Rokoko. Die historischen Charaktere sind Figuren des Sonderführungsprogrammes im Schloss, die aus ihrer persönlichen Sicht Aspekte eines vergangenen Zeitalters wieder aufleben lassen.

Die Veränderungen bezüglich des Zustandes vor der Auslagerung sollten nicht gravierend, aber durchaus spürbar sein, was die Intensität der Räume betrifft. Vor allem eine merklich stärkere Abdunklung der Räume mit Rücksicht auf die Wandteppiche ist zu beobachten.

"Die Tapisserien sind nur deshalb so gut erhalten, weil sie zwischenzeitlich immer wieder abgenommen wurden. Solche Wandbehänge wurden in historischer Zeit viel seltener genutzt als heute", erläuterte Restaurator Thomas Merkl. Die schlimmsten Feinde solcher Wandbehänge sind eine falsche Hängung und zu viel Licht.

Auch die große Zahl von Besuchern geht nicht spurlos an solchen Tapisserien vorbei. "Insofern gilt es immer eine Balance zu finden zwischen der Zugänglichkeit solcher Ausstellungsstücke und ihrer Erhaltung", betonte Harry Filsinger, Leiter der Schlossverwaltung Mannheim.

Zuvor hatte der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, darauf hingewiesen, dass die Wittelsbacher-Ausstellung mit 110.000 zusätzlichen Besuchern im Schloss eine Chance sei, das kurfürstliche Schloss neu zu positionieren und in seiner Bedeutung bei den Menschen bekannt zu machen. 147.000 Besucher im Jahr 2013 könne man in den Folgejahren nicht erreichen. Aber man möchte die Wachstumschancen des Kulturtourismus nutzen. Mannheim liegt bei den Besucherzahlen so Hörrmann in Baden-Württembergs Schlössern, Klöstern und Burgen im vorderen Mittelfeld. Heidelberg führt mit 1,1 Millionen Besuchern die Rangliste an.

Zusätzlich zum "Tag der offenen Tür" mit Führungen, Gesang und Tanz hat man neue Sonderführungen im Programm. Info: www.schloss-mannheim.de