Von Alexander Albrecht

Schweigende Angeklagte, Scharmützel zwischen Staatsanwalt und Verteidigung, Zeugen mit eklatanten Erinnerungslücken: Es ist ein zäher Prozess, der da am Montagmorgen vor dem Mannheimer Amtsgericht beginnt. Der Fall ist brisant, weshalb 15 Polizisten im Justizgebäude ihren Dienst verrichten und unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen die Beobachter der Verhandlung durch einen Metalldetektor schicken und von Kopf bis Fuß durchsuchen.

Auf der Anklagebank sitzen zwei Männer, Kurden, beide 23 Jahre alt. Sie sollen am frühen Abend des 25. Juli 2015 in den G- und H-Quadraten drei Salafisten - Anhänger einer ultrakonservative Strömung innerhalb des Islams - beleidigt und angegriffen haben. Das mit Schlagwerkzeugen malträtierte Trio erlitt Prellungen, Rippenbrüche und Kopfverletzungen. Die Salafisten hatten zuvor im Rahmen der umstrittenen "Lies-Aktion" kostenlose Exemplare des Korans verteilt.

Etwas mehr als drei Monate später, am 1. November, soll sich einer der Angeklagten erneut gründlich daneben benommen haben. Er griff laut Anklage gemeinsam mit Gleichgesinnten am Mannheimer Marktplatz zwei Teilnehmer eines Autokorsos an, die den Sieg der Erdogan-Partei AKP bei den Wahlen in der Türkei feierten. Die Gruppe hinderte die Wagen an der Weiterfahrt, trat und schlug mit Gegenständen gegen die Pkw. Es entstand Sachschaden, der Angeklagte soll darüber hinaus versucht haben, einen Fahrer aus dem Auto zu zerren.

Nach Ansicht von Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann waren beide Taten politisch motiviert. Die heute 23-Jährigen sympathisierten mit der verbotenen kurdischen Untergrundorganisation PKK. Viel mehr ist nicht zu erfahren über die Männer. Sie verweigern die Aussage. Die ersten drei Zeugen können nicht mehr Licht ins Dunkel bringen. Alle haben mit Erinnerungslücken zu kämpfen und machen Angaben, die von denen bei der Polizei zum Teil deutlich abweichen. Beim dritten Zeugen wird man den Eindruck nicht los, dass er mit Blick auf die Zuschauerplätze Angst hat. Dort verfolgen rund 30 Unterstützer der Kurden - nur Männer - den Prozess. Der Zeuge hatte laut Gerichtsakten nach dem Angriff auf die Salafisten der Polizei einen der Angeklagten als Täter genannt. Am Montag behauptet er, sich nicht mehr sicher zu sein. Ganz zum Leidwesen von Grossmann, der grimmig dreinblickt.

Spannung und Aufklärung verspricht der Nachmittag. Zu Wort kommen zwei Opfer des Angriffs vom Juli letzten Jahres, das dritte ist inzwischen nach Russland abgeschoben worden. Zunächst ist ein hochrangiger salafistischer Prediger an der Reihe, der extra aus Köln angereist ist. Er sagt aus, keine großen Erinnerungen an das Attentat zu haben. Damit gibt sich Richterin Gabriele Schöpf jedoch nicht zufrieden und will es genauer wissen. Der 52-Jährige gibt nach mehreren Nachfragen an, hinterrücks von den Männern überrascht und geschlagen worden zu sein.

Dann wird es kompliziert und seltsam. Eine junge Sympathisantin der Salafisten hatte offenbar den Angriff und die Angeklagten per Mobiltelefon fotografiert, was sie dem Prediger auch mitteilte. Der soll wiederum eines der Bilder mit seinem Handy abfotografiert haben. Vor Gericht gibt der 52-Jährige zu Protokoll, die Täter seien ihm egal, er habe ihnen verziehen. Bei der polizeilichen Vernehmung habe er sich die Bilder der Verdächtigen nicht einmal richtig angeschaut. Und er wisse nicht, ob er das Foto noch auf dem Handy habe. Strafverteidiger Alexander Klein bezichtigt ihn der Lüge. Warum sollte er das Foto abfotografieren, wenn doch angeblich kein Interesse an einer Bestrafung der Täter bestünde. Der 52-Jährige: "Das war unbewusst." Klein kontert: "Das glaubt ihnen kein Mensch."

Der Verteidiger setzt mittels eines richterlichen Beschlusses durch, dass das Handy des Zeugen eingezogen wird. Zuvor hatte der Prediger ("Ich habe 40.000 Bilder drauf") das Foto nicht auf dem Mobiltelefon finden können. Der zweite gepeinigte Glaubensbrüder, ebenfalls aus Köln, sagt, er habe mindestens einen der Angeklagten nach einer Facebook-Recherche wiedererkannt. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.