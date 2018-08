Von Julie Dutkowski

Eine türkische Kundgebung auf dem Marktplatz am Samstagabend gegen die Anschläge der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK war eigentlich schon zu Ende, da trafen gegen 20 Uhr zwischen den Quadraten H 2 und H 3 doch noch Türken und Kurden aufeinander. Dabei ist es nach Angaben der Polizei zu Provokationen und verbalen Auseinandersetzungen beider Lager gekommen.

In der Spitze hatten sich bis zu 3000 Teilnehmer versammelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach hatte sie "alle Hände voll zu tun, um zum Teil hoch emotionalisierte pro-türkische und kurdische Anhänger zu trennen". Die Beamten waren mit einem Großaufgebot in der Innenstadt vertreten: mit Schutzhelmen und zum Teil auf Pferden. Um ein Aufeinandertreffen zu verhindern, sperrte die Polizei zudem die Straßen ab. Fast zeitgleich zu der Kundgebung auf dem Marktplatz hatten sich auf dem Paradeplatz knapp 70 Personen einer pro-kurdischen Organisation zu einer Gegenkundgebung formiert.

Die Kundgebung ist laut Polizei von der Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim untersagt worden. Rund 30 Teilnehmer hatten sich dennoch gegen 17 Uhr zusammengefunden. Als entgegen der Absprachen provokative Parolen skandiert wurden, beendete die Polizei die Versammlung.

Darüber hinaus hatte sich eine Spontandemonstration von rund 300 Teilnehmern formiert, die im Anschluss an die Versammlung vom Marktplatz zum Paradeplatz zog. Diese Versammlung löste sich nach rund einer halben Stunde im Bereich der Kunststraße auf. Begleitet wurde die Aktion von einem laut hupenden Autokorso, der von der Kunststraße in Richtung Wasserturm rollte. Gegen 21 Uhr hatte sich die Lage in der Innenstadt soweit entspannt.

Insgesamt wurden drei Ermittlungsverfahren eingeleitet; eines wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und in zwei Fällen wegen Körperverletzung.

Die Veranstaltung sorgte am Samstagabend für Verkehrsbehinderungen rund um den Marktplatz. Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr wurde der Stadtbahnverkehr im Bereich der Planken und der Breiten Straße mehrfach unterbrochen.