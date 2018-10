Ungewöhnlich mild war der Jahresanfang bisher. Während manche Kirschbäume schon Blüten treiben und die Haselnusspollen Allergiker ärgern, bleiben die kleinen Humboldtpinguine im Mannheimer Luisenpark eher gelassen. Im Gegensatz zu ihren großen Verwandten am Südpol sind sie gar nicht so sehr auf Kälte gepolt. Ihre Heimat ist die Küste Chiles und dort ist es mitunter sehr warm. Kurz gesagt: Die derzeitigen Wetterkapriolen sind den kleinen Frackträgern ziemlich egal. Andere Tiere im Luisenpark sind schon eher irritiert und meinen, der Frühling sei nah. Überall zwitschert es und einige Störche, die zu bequem waren, in den Süden zu fliegen, sammeln bereits Nistmaterial.